Escucha las noticias de las 21:00 (21/01/2019)

07:15

uno existen soluciones fáciles pero en política se está para tomar decisiones las mejores y más justas aunque tengan costes electorales el conflicto entre el sector del taxi las plataformas de vehículos V TC como Uber y Cary Fay no debería seguir como hasta ahora posponiendo fechas de huelga en huelga y tiro porque me toca taxistas de Madrid Barcelona han vuelto a tomar las calles para exigir la regulación del modo de captación de clientes de los vehículos V trece y amenaza con extenderse a otras ciudades como Valencia incluso a la frontera con Francia en la otra orilla los sube trece piden que no se cede al chantaje y aquí seguimos prácticamente igual que el verano pasado recuerdan es verdad que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó un real decreto que concedió una moratoria que permite a los vehículos súbete CES seguir trabajando dentro de las ciudades durante cuatro años y que además transfirió las comunidades autónomas las competencias de regulación pero los borradores de esas regulaciones no convencen antes de conocer la última hablar al que vamos a ir inmediatamente hoy nos va a ayudar a buscar algo de luz Eduardo Madina buenas noches Ángels Gonzalo Velasco buenas total buenas noches a partir de las diez o antes te va a incorporar esta tertulia Carlos Cué y Pedro Blanco e atento a la última hora ya sus mensajes desde la mesa de producción