Escucha las noticias de las 02:00 (22/01/2019)

en masa resuelva seis horas de negociaciones pero sin avances no han conseguido llegar a un acuerdo el principal escollo es la contratación es decir el tiempo mínimo de antelación con el que solicitar un coche v trece los taxistas quieren que lo regule la comunidad que establezca como mínimo seis horas pero el Gobierno regional no se mueve de suposición delega esa competencia a los municipios Felipe Rodríguez presidente de la Asociación Madrileña del Taxi

Voz 0553

00:43

eso para el sector del taxi para la gente que está ahí para la gente que está en el paro patronal me parece que es muy fuerte si esta Administración no quiere hacer nada con el sector del taxi lo mejor es que lo diga claramente pero que no nos haga perder el tiempo