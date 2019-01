Escucha las noticias de las 03:00 (22/01/2019)

Ana buenas noches buenas noches Íñigo Errejón sostiene que los partidos no son fines sino instrumentos esta noche ha defendido en la tele madrileña su decisión de renunciar al acta de diputado y ha dicho que confía en que Podemos se integre en su candidatura la de Carmena la además Madrid para las

quién es de mayor Rafa Muñoz de Errejón no ha hablado con Iglesias sobre su renuncia al escaño ya ha pedido que se terminen las telenovelas dentro de Podemos el candidato de más Madrid ha criticado algunas actitudes dentro de la formación morada a la que todavía pertenece Bono

echó de menos a veces escuchar más regañar menos escucho a veces tener más capacidad de empatía también con los que piensan diferente a quienes ven las cosas diferente una fuerza transformadora no es la que sólo dice lo que piensa sino la que tiene capacidad de conectar con las demandas ciudadanas

Voz 2

01:07

los responsables que estas confusiones no nos benefician a ninguno no creo que ojalá las cosas estén claras y la gente no sienta desconcertada cuanto antes