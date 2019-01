Escucha las noticias de las 07:00 (22/01/2019)

qué tal muy buenos días esta mañana vamos a tener en el Congreso un anticipo de lo que puede ser el debate de los Presupuestos si es que llega a producirse el Gobierno va a sudar tinta para sacar adelante la convalidación de ocho decretos ley de contenido social para alguno de ellos los cambios en el mercado del alquiler por ejemplo PSOE y Unidos Podemos tienen discrepancias y el Ejecutivo no tiene garantizada la mayoría pleno en el Congreso mientras en Madrid en Barcelona afrontamos el segundo día de huelga de taxis en la capital de España han pasado la noche concentrados en Ifema donde a partir de mañana se celebra la feria de turismo mucho frío ya está en una buena manta Tetra en un buen abrigo hilo pan

claro que esta tarde esta noche más problemas no creo que nos permitan estar aquí hasta que no se arregle aquí en el gasto

dos capitales piden lo mismo una regulación exhaustiva de las sube TC de cómo deben funcionar de con cuánto tiempo se puede avisar un coche de caddie Fay o de Uber no ha habido acuerdo en las reuniones que han mantenido esta noche con cada gobierno autonómico así que un día más sin taxi en el aeropuerto de Barajas Miguel Crespo buenos días

Voz 1789

01:37

hola buenos días sí aquí en el aeropuerto y en concreto en la T4 que es donde me encuentro no hay ni rastro de taxis hoy las paradas están desiertas la habitual hilera de coches ayer con las luces apagadas no está en su sitio siguen aquí los carteles de taxi en huelga eso sí es lo que se están encontrando los viajeros procedentes de los primeros vuelos de la mañana que hoy más perdidos que ayer sin otra opción igualmente tienen que recurrir a Metro Cercanías los autobuses de la EMT para salir del aeropuerto y en Barcelona