Escucha las noticias de las 11:00 (22/01/2019)

son las once las diez en Canarias

hola buenos días en efecto Antonio a Podemos endurece aún más su posición en el Congreso respecto al Gobierno y su portavoz económico Alberto Montero ha anunciado el no cuando estaba prevista la abstención en ese decreto al que te refieres

no porque ustedes no levantan teléfono llaman para preguntar mostró opinión o consideración suena una iniciativa que van a traer

Voz 4

01:00

dicen que hasta ahora han protestado por las buenas que la respuesta de la Comunidad de Madrid ha sido ninguna y que ahora van a ir por las malas han decidido en asamblea cortar la M once una carretera que entre otros puntos une este espacio ferial con el aeropuerto ayer ya lo intentaron pero la policía se lo impidió a esta hora se están organizando grupos para ir a esta carretera muchos están saliendo ya también han decidido pasar esta noche aquí quieren que Fitur comience rodeado de taxis por eso han hecho un llamamiento a todos los taxistas que salgan a la calle dicen y que lo hagan con chalecos amarillos y mensaje también a los políticos y se han referido especialmente al Ayuntamiento de Madrid dicen que quién no es eso apoya ahora han dicho esto no asamblea están contra ellos la presencia policial está aumentando en la