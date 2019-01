Las noticias de Galicia, 11:03 (22/01/2019)

vista de apelación contra la sentencia por el crimen de censuras de mayo del diecisiete por el que se condenó a Marcos Javier Miralles a prisión permanente revisable por el asesinato de su hijo de once años está previsto que se celebre a esta hora en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia recordamos que el acusado fue sentenciado como autor de un delito de hace de asesinato con alevosía agravado porque la víctima era menor de dieciséis años concurriendo las agravantes de parentesco y de género en concurso medial con un delito de lesiones psíquicas a su ex mujer la Audiencia también le impuso la prohibición de aproximarse a menos de mil quinientos metros de su ex esposa ID comunicarse con ella por cualquier medio durante cinco años más que la duración efectiva de la pena de prisión permanente revisable además fijo el pago de una indemnización de ciento ochenta mil euros y todavía sobre la violencia contra las mujeres la recomendación del secretario del Centro de Estudios feministas de la OSCE según Jorge García Marín la banalización del problema por parte de la extrema derecha se combate con pensamiento crítico

Voz 2

01:05

que la gente tiene que tener un criterio tiene que saber un poco distinguir entre dos que es verdad no lo que pueden ser discursos críticos que contaminan au que están nos hacemos ideologías por lo tanto no tengamos no no sociales a lo que ustedes