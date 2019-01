Voz 1 00:00 cámara para presentarnos vota Juan la nueva serie de TNT que se estrena este viernes

Voz 0658 00:05 buenos días Javier Cámara buenos días buenos días a todos a todas es que es que donó no es si esa es que soy feliz porque nos conocemos hace mucho tiempo yo tenía muchas ganas de venir la verdad eh no no sé cómo quedaré después de Gonzo y Nacho que son maravillosas Si bueno he visto la cae heavies es de su documental In emociones Eloy Suárez saber quiénes mucho claro

Voz 2 00:25 no es bien la mañana ya estaba por lo que Nacho Carretero era otro gallego con apenas ha saludado

Voz 0658 00:37 hasta que descubierto que era el Nacho Carretero no es que es que Golfo me me emociona muchos de me emociona todo lo que hace Illes felicitado y me parece que que es muy complicado ser incisivo y ser educado a la vez en este en este momento político no iraquí y me parece que no solamente es elegante incisivo oí no me gusta cómo la gente pregunta eh y como volar a preguntar porque necesita la respuesta no y entonces pues él lo hace y lo hace una forma muy educada hay me gusta mucho entonces le felicita hoy depende al otro señor señora digo a pues encantado de es el productor porque más yo digo lo que pienso soy un desastre entonces le he dicho eso luego cuando digo mira o encantado Nacho Carretero digo este este nombre Mezouar

Voz 1 01:20 bueno eso acabas de dar una pista lo dices lo que piensas vienes a presentar una serie la que interpreta a un político

Voz 0658 01:25 me me diré mediría porque te digo lo que pienso no no salir sabes que en la carrera política de decir lo que piensa solamente se puede hacerlo lo peor no podía haber nada peor que es decir lo que uno piensa realmente en la en la carrera un político absolutamente solamente por eso hemos hecho vota Juan eh

Voz 4 01:39 en en la línea de descubrir