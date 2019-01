Escucha las noticias de las 12:00 (22/01/2019)

pues es una mala noticia si este Real Decreto no sale adelante pero en todo caso seguimos trabajando seguimos negociando seguimos hablando sacando medidas adelante y desde luego si no es hoy será dentro de quince días pero sacaremos medidas que beneficien hasta seis millones de personas entre todos

pese a esta situación con Podemos la ministra de Hacienda María Jesús Montero ha señalado hace unos instantes que no teme que este voto en contra afecte a las relaciones que son fluidas y no cree que vaya a interferir en los Presupuestos Generales del Estado

Voz 0297

03:01

una marea de chalecos amarillos han ocupado ya la M once a la altura de la ermita de Barajas en el carril derecho han recorrido casi dos kilómetros que separaban que separan Ifema punto neurálgico de esta huelga y la M once a su paso algunos vehículos de limpieza del Ayuntamiento que pasaban por ahí les han pitado y les han dado ánimos la presencia policial se limita agentes de movilidad que reordena en el tráfico y que no es tan impidiendo el paso de esta marcha pretenden que su destino sea el aeropuerto de Barajas hay gritos pitadas y petardos pero no ha registrado ningún incidente grave