Así aventaja Granada a Japón en la lucha por el acelerador

yo diría que Granada aparte de una fundamental que es la disposición de una universidad reconocida en el ámbito internacional con con más de mil profesores e investigadores trabajando en distintos ámbitos y que además dispone de uno de los computadores nacionales cómo es la Alhambra que que da servicio a toda esa comunidad es todo Adeva unido al al pueblo de salud y biotecnología que el Parque Tecnológico alberga pues ofrece oportunidades y de caracter no sólo en ese ámbito sino también de carácter multidisciplinar a muchas industrias así si otras actividades industriales bueno

en restringiendo la miedo de Granada pero nada coherente pues yo le diría que estamos de segunda no no puedo decirle estar en Primera porque sin duda hay otros lugares dentro del territorio estatal que agrupan un una concentración superior en el ámbito industrial en el ámbito científico es decir están posible despegue pero sin duda hace falta apostar por ello oí mantener durante un tiempo razonable esa las inversiones necesarias para frenar a los industriales que sean capaces de en el conocimiento científico de de la universidad

Voz 4

02:51

sino también industrial porque como sabe la candidatura que se está proponiendo para sin nada que es lo que se persigue fundamentalmente es una instalación internacional para irradiar materia de fusión porque para poder producir Gene energía en el futuro conforme a la fusión nuclear pero hay persiguiendo que esta generación de energía sea posible rentable y segura es necesario desarrollar materiales que sean capaces de neutrones de alta energía un flujo de calor que pueden ser utilizados no sólo en la primera en el Blanket que que el regenerador decidió que es el el material fundamental para la fusión esto es una oportunidad es una oportunidad sin duda porque no sólo va a permitir la instalación de un gran centro de científico sino que va a poder generar conocimiento técnico que luego pueda ser aplicado y replegado imposibles reactores futuros de generación de energía por por todo el globo lo cual es una oportunidad industrial desde todos los puntos de vista no sólo para para la primera instalación sino para la reproducción de esa instalación en futuros reactores nucleares comerciales que puedan instalar esa es una una sin duda una grandísima oportunidad porque genera conocimiento científico y la aplicación técnica del mismo y por tanto la la transferencia de conocimiento al mercado en el sector económico que luego puedan tener obtener rentabilidad el mismo