Hora 14 (22/1/19)

buenas tardes las próximas horas estarán dominadas por las nubes que van a dejar precipitaciones en el Valle del Ebro más débiles cotas de nieve bajas de setecientos u ochocientos metros y temperaturas que no van a variar demasiado estatal en Calahorra llegaremos a los diez grados de máxima ocho en el caso de Arnedo nueve grados sabrá en Logroño y Alfaro seis en Haro el viento será de lo oeste con rachas fuertes sobretodo ya avanzada esta tarde el tiempo del miércoles vendrá dominado por las precipitaciones persistentes sobre todo en La Rioja Alta y en la Ibérica con cotas de nieve de ochocientos a mil doscientos metros atención aviso naranja que se activa durante todo el día por acumulaciones de nieve de más de veinte centímetros por encima de los mil cien metros de altura y además con vientos del noroeste fuertes que tendrá rachas muy fuertes superiores a los ochenta kilómetros por hora un ambiente frío pese a que a las temperaturas no van a variar en exceso durante la noche tampoco tendremos heladas

realizar por ejemplo tareas tan bueno tan puntuales como puede ser dejar de caldear los días que puede haber helada cortar el riego de las fuentes o salir con los autobuses urbanos antes de que empiece el servicio para comprobar que puntos problemáticos puede haber en la red de autobuses urbanos más primer más importantes bueno todo eso bien coordinado bien estudió bien trabajado todos los años nos permite afrontar no situación de nieve extrema o de hielo extremo en la ciudad con garantías y con solvencia

doce circula con normalidad aquí en la capital riojana lógicamente y también en el resto de viales de esta comunidad y les contamos que el incendio de Pradejón está controlado y en riesgo para la población la alerta se había establecido especialmente por riesgo de afección de la nube tóxica proveniente de este suceso se va a mantener la vigilancia preventiva hasta el final del episodio pero las autoridades riojanas ya han pedido tranquilidad absoluta respecto a la situación en materia sanitaria la consejera de Salud de La Rioja en concreto María Martín confirma que no ha habido ninguna necesidad de asistencia ni en centros de Primaria ni en la Fundación Hospital de Calahorra por problemas respira

varios tranquilidad absoluta tranquilidad porque está todo controlado todos los dispositivos que tienen que actuar están actuando es a través de Protección Civil y en nuestro caso Salut lo que hay que hacer es estar preparados pues pues si esto genera problemas respiratorios ahora mismo en los puedo decir que no ha habido ninguna necesidad de asistencia en centros de Primaria en el hospital en Fundación Hospital de Calahorra tranquilidad que la amenaza pues no parece que vaya a ir a más en caso de afecciones respiratorias acudir a los centros de salud o en este caso al hospital más cercano que es el Fundación Hospital de calado

no hay alarma también en esta línea el alcalde de Calahorra acaba de confirmar que no hay riesgo para la salud ante esta alarma que se ha generado

sí que hubo porque lo haces adiós a estas horas pues ya no supone desde el punto Historias para Calahorra o para dar opciones ninguno ha zonas incluido Pradejón pues no suponen problemas encontró a a daños personales y que pueden afectar a a los a los vecinos

la reforma a la que destina ochocientos mil euros en el Presupuesto General del Estado para este dos mil diecinueve a pesar de que el coste de las obras supera los veintiun millones Por todo ello el consejero Alberto Galiana asegura que con financiación no sin ella el Gobierno de La Rioja ejecutará la obra

la obra del Instituto Sagasta hará con o sin financiación del Estado ahora mismo hemos recibido tan sólo ochocientos mil euros Si nuevamente vuelven a ser ochocientos mil pues estará bien pero será claramente insuficiente pero desde luego lo que no cabe duda es que la obra se va a realizar cuál es la diferencia de cuál es lo que me preocupa como consejero de Educación pues que habrá otras actuaciones que necesariamente pues se tengan que ralentizar si es que esa zona de Fenosa recibe

dos y once minutos comienza así Hora catorce aquí en la Cadena Ser comenzamos hablando de la bolsa de alquiler porque precisamente hoy se ha hecho balance relacionado con lo que tiene que ver con el alquiler aquí en La Rioja el consejero de Fomento asegura que más de dos mil familias se benefician del programa de bolsa de alquiler que gestiona el Instituto Riojano de la Vivienda Carlos Cuevas señala que este programa garantiza un alquiler más barato que el mercado ya los propietarios les aporta garantía de cobro de conservación del inmueble Cuevas afirma que en este programa de bolsa de alquiler el Gobierno combina una política la social para facilitar el acceso a una vivienda con las máximas garantías para el propietario el consejero dice además que el año pasado se formalizaron doscientos diecinueve con tratos nuevos con lo que a día de hoy hay vigentes mil doce contratos

inquilino que resulta beneficiario se mueve en treinta y ocho años Se mantiene este incremento de edad que experimentamos ya por aquí por dos mil doce los ingresos medios de los inquilinos también hemos constatado que han eh han subido por encima del tres y medio por ciento recuperando índices de ingresos brutos de dos mil once el nivel de estudios e contratos de trabajo suelen ser nivel de estudios medios el contrato de trabajo fijo mantenemos también en el último lustro la equivalencia de la presencia entre mujeres y hombres como inquilinos estamos rondando el cincuenta por ciento

los potenciar la cartera de servicios con la inclusión de nuevas unidades y técnicas más avanzadas queremos seguir implementando acciones que aborden de manera integral los problemas de salud especialmente de salud mental de los ciudadanos y queremos apostar de una manera clara por la seguridad de los pacientes así como por la mejora de las condiciones de los profesionales sanitarios y no sanitarios a los que quiero aprovechar esta ocasión para agradecer de nuevo la labor que cada día hacen gracias a los cuales tenemos una de las mejores Sanidade

los reducidos de un despistada dice de referencia para todos los pacientes oncológicos o la extensión de la cirugía mínimamente invasiva me refiero a la cirugía endoscópica entre ellas evidentemente aquella representa prácticamente el treinta y tres por ciento de las intervenciones de sistemas

Voz 6

12:01

no podemos caer en el engaño de una consejera que no le importa nada la atención primaria de salud y mucho menos sus profesionales ida claro ejemplo de ello es una consejera que no sustituyan las ausencias que acumula consultas y lo más importante que deriva millones y millones de euros a la sanidad privada recordemos que la Consejería hasta el treinta de noviembre de dos mil diecinueve aportará a la sanidad privada riojana siete millones trescientos treinta y cinco mil euros que malos millones que está apostando a todos los riojanos el párking del CIBIR pues es algo que tenemos que recordar