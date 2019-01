Las noticias de Asturias, 16:02 (22/01/2019)

Voz 1433

00:06

buenas tardes vuelve el frío Asturias la previsión es que nieve por encima de los setecientos metros mientras en las zonas bajas no cesa la lluvia según la Agencia Estatal de Meteorología habrá acumulaciones de nieve de más de diez centímetros por encima de los novecientos metros de altitud de más de treinta por encima de los mil doscientos el tiempo afecta también a las conexiones por carretera ya los puertos en este momento hay once puertos de la red secundaria que requieren el uso de cadenas el puerto de Pajares está cerrado para vehículos pesados la nieve obligaba a cerrarlo a primera hora de la mañana el paso sigue abierto para vehículos ligeros aunque desde la Dirección General de Tráfico Se aconseja transitar con precaución estaremos atentos al tiempo mientras les contamos que el hombre de ochenta y seis años que resultó herido de extrema gravedad el pasado domingo tras ser atropellado por un turismo cuando cruzaba en la calle General Elorza a la altura del entronque con la avenida de Santander falleció ayer en el Hospital Universitario Central de Asturias al no poder superar las sabe lesiones que supuso el impacto los hechos se produjeron alrededor de las nueve menos cuarto de la noche del domingo la víctima cruzaba en rojo a la altura del semáforo y fue embestida por un coche que bajaba como decimos por la Avenida de Santander y el presidente de la Cámara de Comercio de Gijón Félix Baragaño vuelve a cargar contra las cuentas regionales asegura que los presupuestos para dos mil diecinueve apenas dedican partidas a promocionar la actividad empresarial industrial impidiendo de esta forma el crecimiento y la creación de empleo Félix Baragaño