Las noticias de Galicia, 16:02 (22/01/2019)

el Juzgado de Instrucción número dos de Marín ha acordado el ingreso en un centro psiquiátrico para el vecino de esta localidad pontevedresa detenido este lunes por golpear a su pareja llevase a la fuerza a su hija de diecinueve meses el juzgado ha tomado esta decisión tras la exploración forense y ante la patología psiquiátrica que presenta según fuentes judiciales una vez que reciba el alta la jueza estudiará de nuevo la situación este hombre carece de antecedentes por violencia de género pero cuenta con detenciones anteriores por delitos contra el patrimonio y el delegado del Gobierno Javier Losada ha felicitado hoy a la Policía Nacional por las últimas operaciones antidroga realizadas en Galicia Lossada ha insistido en que no se puede bajar de guardia que se trata de una guerra continua y ha destacado la colaboración de la Policía portuguesa entiende que no se trata de que esté entrando más droga en Galicia sino que el trabajo de los cuerpos de seguridad damas frutos

Voz 2

00:56

yo no lo veo que haya más y más actividad en torno a la droga que otras veces que sino que nunca a la Policía y la Guardia Civil Vigilancia donde bajan la guardia no siempre está al tanto no sobre todo cuando bueno pues como digo el enemigo tiene muchas maneras de escabullirse escabullirse de buscar alternativas vemos que por muchas que busque