continúa hasta ahora hora la reunión entre la delegada de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid con el sector del taxi una mesa a la que no se ha asentado la Comunidad de Madrid a pesar de que quiere que sean los municipios los que asuman las competencias en la regulación de la su BTT el presidente madrileño Ángel Garrido insiste en que no va a dar su brazo a otro

sí yo estoy dispuesto legislar en aquello que me compete yo que me compete que es la captación pero si alguien pretende que legisle para eliminar un sector yo les digo que se han equivocado se han equivocado ya pueden plantearon las hacer esta mañana

Voz 0318

00:46

esto no puede ser el plazo límite para la Comunidad de Madrid para presentar una proposición de ley de nuestro únicas el jueves porque si no ya no llegamos pueblos por los plazos electorales entonces de ninguna manera podemos levantarnos desgasta lo después no nosotros tenemos que seguir hasta el final