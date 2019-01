Las noticias de Castilla y León, 17:03 (22/01/2019)

el Parlamento Europeo en la Comisión de Desarrollo Regional ha aprobado hoy mismo como prioridad la lucha contra la despoblación lo que va a suponer más fondos de la Unión Europea estas normas van a definir parto de estos fondos para el periodo dos mil veintiuno dos mil veintitrés la presidenta de los socialistas en la Eurocámara miembro de la Comisión de Desarrollo Regional la castellano y leonesa Iratxe García ha destacado la importancia en el consenso alcanzado en torno a la propuesta que va a marcar ha dicho las prioridades de las políticas destinadas a desarrollo regional después del año dos mil veinte la falta de alternativas precisamente en el mundo rural es uno de los motivos por los cuales no se cubren las plazas de médico es el caso de la plaza de pediatra de Atención Primaria de Guardo que se ha tenido que convocar hasta cuatro veces desde la Plataforma en Defensa de la Sanidad de guardó Toñi Medina tiene una explicación de porque estas plazas no son nada atractivas

Voz 3

00:55

la historia está en que ellos por mucho que digan los contratos que están ofreciendo a los pediatras para ir a la zona rural son penosas osea ya no es el vivió no me quiera ir V quiera ir lo que no puede ser es que pretendan pagarles menos hacerles hacer más horas de las que deben y todas estas cosas que hacen por eso la gente en uva eh