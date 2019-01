Las noticias de Galicia, 17:03 (22/01/2019)

Voz 0028

00:06

el contrarias del supuesto enchufe la cuñada de Carmela Silva en las que se han escuchado esta mañana durante la primera jornada del juicio del gerente de la concesionaria municipal de Vigo que la contrato ha asegurado que lo hizo por indicación del Ayuntamiento aunque no ha precisado qué persona se lo comunicó también ha añadido que el encargo municipal para la realización de encuestas fue una contra prestación por esa contratación para él la Fiscalía pide siete años de prisión y veinte de inhabilitación por los delitos de prevaricación malversación y falsedad documental todo lo contrario ha explicado el alto funcionario del concello vigués también acusado que ha negado que impusiera la concesionaria la contratación de Vanesa Falk que para él la Fiscalía pide ocho años de cárcel treinta de inhabilitación no se ha podido escuchar el testimonio de la cuñada de Silva que no ha acudido a la audiencia que trata de localizarla más cosas una anciana de A Coruña sobrevive tres semanas sin moverse de un sillón y sin ingerir alimentos fue la policía la que él asistió después de que los vecinos avisaran de que no sabían nada de ella Radio Coruña Isabel