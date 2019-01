Escucha las noticias de las 18:00 (22/01/2019)

Voz 0527

00:23

esto a buenas tardes buenas tardes pues en relación con el alquiler de vivienda se vuelve a la situación anterior el diecinueve de diciembre el contrato tendrá una duración mínima de tres años ya no cinco en que el dueño no podrá subir anualmente más que el IPC o la referencia que se haya pactado así que ahora después de tres años en la vivienda ya no habrá límite a la subida las fianzas ya no estarán limitadas tampoco al importe de dos mensualidades como establecía el decreto el alquiler de viviendas turísticas seguirá sujeto a la Ley de Arrendamientos Urbanos con el decreto establecía que se regularía como una actividad económica el decreto establece también la obligación de los propietarios de realizar obras de accesibilidad a los edificios si la administración ha subvencionado en un setenta y cinco por cien esto también queda eliminado