Las noticias de Galicia, 18:02 (22/01/2019)

Voz 0028

00:07

por temporal costero en todo el litoral gallego a partir de esta tarde se esperan olas de cinco a siete metros por lo que se recomienda la suspensión de las actividades pesqueras y marisqueros como medida preventiva en las zonas más peligrosas también que se revisen tres de las embarcaciones más cosas tanto el organizador del festival de marisquillo como los directores de los planes de emergencias de autoprotección han asegurado este martes en la comisión de investigación sobre el accidente registrado en agosto que nadie les advirtió sobre los riesgos del derrumbe en la pasarela que no tienen ellos responsabilidad alguna al respecto los tres han defendido que dentro de sus competencias no está incluida la comprobación de las infraestructuras de la zona en la que se celebró el festival In dudas en la Comisión Europea sobre el estado de Real de la Ría do Burgo informa desde Bruselas Raquel López el BNG