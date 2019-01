Voz 1276

sí una hora de retraso lleva ya esta asamblea en la que los taxistas van a decidir si vuelven a cortar alguna arteria de Madrid como han hecho esta mañana en la A2 en la parte que comunica con el aeropuerto de Barajas O'Shea dejan sus centenares de coches aquí bloqueando la entrada de IFE manos cuentan que este retraso se debe a que se está reforzando mucho la presencia policial en la zona porque mañana son los Reyes quienes inauguran esta Feria Internacional de Turismo no es fácil planear movilizaciones simultáneas se habla de no volver a casa y frente a un fuego improvisado algunos han empezado a corear Si esto no se arregla Fitur no empieza dicen que ellos también querrían que la Comunidad de Madrid regulase sus servicios a través de una aplicación eso sí en igualdad de condiciones