Gol en Las Gaunas: ‘La venda’ (22/01/19)

Voz 0116 00:32 pero que es una calle por la que se puede pasear sin apreturas contra inquilinos una calle muy logroñesa

Voz 1906 00:40 hoy es martes veintidós de enero hace un frío del carajo así que nada mejor que un caldito bien caliente una bata manta y un poco de radio para escuchar una nueva edición de gol en Las Gaunas está Manuel Martín esto la de por sí ya sube la temperatura

Voz 1906 01:25 ya sabes que puedes participar como lo ha hecho este oyente que no se presenta la verdad que no sabemos quiénes son de verdad pero aquí el agradecemos que haya mandado su nota de voz para la próxima Le pedimos que nos diga el nombre para presentarlo como Dios manda que somos de Cole de pago

Voz 7 01:41 después de todo el sufrimiento en el partido después de todos los reveses las dudas la desconfianza de los contratiempos los obstáculos que vamos superando toda la temporada lo que sentí después del partido fue una alegría inmensa una liberación un subidón que por lo menos le va a durar toda la semana en el fondo ese sueño de volver a cantar un gol como el de Pita

Voz 8 02:08 un abrazo de gol a todos los jóvenes

Voz 1906 02:14 Manuel estabas escuchando atentamente haber sido reconocidas

Voz 6 02:16 por la voz pero Asad pues sí tambor por la zona de las gradas el fondo pero

Voz 9 02:20 no no es eso sí habla del gol de Pita imagínate que eres joven podría haber cantaba el gol de Villa bueno no te ha dicho que lo haya cantado

Voz 1906 02:29 el gol de que a ya empezamos en un charco dale hemos querido saber cómo ha caído el gol de Rubén Martínez entre los oyentes y seguidores de la Unión Deportiva Logroñés y observo con ganas de

Voz 0116 02:44 de que nos Contés supuestas emociones y dos invitado desde esta tarde también tienen muchas ganas de hacerlo porque yo creo que ayer vivimos vivimos una tarde realmente realmente intensa y también el domingo por la tarde pero antes vamos a arrastrar por el barro el prestigio de la Cadena Ser en una nueva edición de los titulares

Voz 6 03:20 hola don Manuel Martín hola don Sergio Moreno hoy vamos a gozar con con el talento de los representantes de esto del fútbol de los legal de los que estás habla hay hablo así como a golpes o o normal pues no lo sé

Voz 5 03:33 a qué te refieres al loro que no estamos tan mal que diría que no sólo hay que poner un monumento al representante de Kevin Prince

Voz 0116 03:40 a Boateng que lo ha colocado en el Barça de forma bastante sorprendente otros se merece mucho más que clase tienen Manuel Martín que hace un tanzano en Estella

Voz 11 03:49 sí claro el viernes pasado de Lizarra y el Tenerife anunciaron un acuerdo para la cesión hasta el final de la temporada del delantero Saban y si Lunga nacido en tanda in Tanzania a que está la trampa el día que refuerza la parte la ofensiva de la plantilla de Rodrigo Hernando un tanzano jugando en mercados

Voz 6 04:08 el exotismo llega a fútbol esto no hay quien lo pare vamos con otro ejemplo de cómo los representantes y los equipos goza moviendo futbolistas de un lado para otro atentos a este trío cuasi cuasi religioso cuasi religioso esto es una experiencia religiosa veamos Sergio Rios que os sonará seguramente a todos los oyentes ha jugado en esta primera vuelta en el Langreo pues bien Sergio Rios

Voz 11 04:32 estaba cedido por el Avilés de Tercera a Segunda B y se ha metido de por medio el Eibar equipo de conocido para los blanquirrojos para ficharlo hice verlo hasta final de temporada al Vitoria filial armero tres a veces no son multitud

Voz 10 04:47 venga

Voz 12 04:50 es que no pillas el tono porque como no te lo les antes pues pues lo lo lo lo lo sueltas un poquito a Karadzic

Voz 6 04:59 vamos con el último caso donde no sabemos si el jugador está bien o está mal asesorado eh y además afecta directamente a un ex jugador de la Unión Deportiva Logroñés bajarán

Voz 11 05:10 es que pensaba que había Rafa o tal lo que sea no

Voz 6 05:12 contra legales no no lo tengo claro

Voz 11 05:14 la gran mayoría que recuerda Pablo espina tras no recibir una oferta de renovación por parte de la Unión Deportiva Logroñés la Ponferradina le fichó este verano ahora les ha dado la baja Pablo Espina parece no tener prisa por jugar está entrenando con el no

Voz 6 05:25 creo que está un estado de forma espectacular en Langreo no lo espina desconozco a mimar de verdad

Voz 11 05:32 lo hace sin ficha y aún sin oferta espera el jugador para encontrar un equipo a la altura de sus aspiraciones salariales y esperar Langreo que ya haya dicho que hasta el treinta y uno de enero no le hará una oferta Pablo Espina imagino que para afirmar su ficha

Voz 5 05:43 pues un poquito a la baja veamos el caso

Voz 11 05:46 lo de Iñaki entrenando con el Calahorra no que les tocará sonando a los oyentes por lo tanto será difícil ver a Pablo Espina este próximo domingo en Las Gaunas al no puede venir de visita

Voz 12 05:57 aquí una nueva edición de los titulares del fútbol

Voz 1906 06:28 y ahora así arranca una nueva edición de gol en Las Gaunas es el capítulo número ciento diez de esta tertulia enclave blanquirroja esto es incomprensible

Voz 3 06:40 sí soy un

Voz 16 06:52 esta ciudad tuvo fútbol de Primera División y lo hizo en un estadio donde hubo un sonido que la radio convirtió en un famoso grito

Voz 17 07:01 no

Voz 18 07:09 el narra lleve

Voz 6 07:12 aquí

Voz 19 07:17 es impresionante cantan comen en un un gol Gólgota unas es tremendo

Voz 8 07:26 ah que yo siempre quise gritar

Voz 6 07:36 goles las carambolas

Voz 21 07:41 cuando

Voz 22 07:42 decía que no un desfalco que nunca

Voz 8 07:54 en Las Gaunas

Voz 23 08:01 a sí

Voz 3 08:07 pues hombre

Voz 25 08:10 bueno yo

Voz 3 08:27 eh

Voz 9 08:34 frente Ximo décimo gol en Las Gaunas que viene con una victoria de la Unión Deportiva Logroñés la tercera en lo que va del año dos mil diecinueve la tercera

Voz 0116 08:42 los tres últimos partidos son cinco ya las jornadas sin perder qué pena no haber ganado en Estella o en Las Gaunas ante la Elena es verdad en fin un éxito en cuanto a los puntos obtenidos y una victoria que es sin duda un gran éxito en sí misma por cómo se produjo bajo qué condiciones llegó contra quién se consiguió este partido nos deja solo buenas noticias que la semana pasada mucho Manuel Martín la bronca

Voz 26 09:06 Pinar en relación a las presentaciones y demás bueno

Voz 0116 09:10 porque el equipo ganó marcó Rubén Martínez un hecho importante de cara a su confiados de también de cara a puerta se pudo ver a un buen Iñaki Marcos Andre completó todo el partido de Bhutto Sidique con el filial del filial reapareció ñoño y fue decisivo descanso algunos momentos Flaño contra las bajas este equipo se sobrepone de una forma extraordinaria y por supuesto lo habitual otra vez la portería a cero el equipo ya es cuarto a sólo tres puntos del segundo clasificado insisto que P

Voz 26 09:36 no haber ganado en Estella ante la ADN es verdad

Voz 1906 09:43 en fin que estamos probablemente ahora sí en el mejor momento de la temporada por el nivel de los rivales a los que ha superado esta Unión Deportiva

Voz 0116 09:50 la logroñés pero al mismo tiempo no sabemos

Voz 1906 09:52 eh no sabemos de memoria esta elección en cuanto este equipo se ha metido entre los cuatro primeros se ha relajado o lo que sea ya perdido de nuevo ese carácter

Voz 0116 10:01 competitivo que la ayuda sufrir hasta el límite

Voz 1906 10:03 para sacar adelante los partidos y sumar más puntos espero que a la tercera sea finalmente la definitiva y por fin el equipo se instala a perpetuidad entre los cuatro mejores de la clasificación

Voz 6 10:18 hola de nuevo Manuel Martín

Voz 7 10:21 Sergio Moreno qué tal estás muy bien la verdad hay sorprendió por

Voz 26 10:24 centésimo décimo que es correcto correcto correcto correcto

Voz 0116 10:29 esto

Voz 5 10:30 es que estábamos preparados ahora llegar hasta estas cosas

Voz 0116 10:33 la OMS pues vamos con el octogésimo decíamos será sí o no pero sin Elías buenas tardes buenas tardes surgió oye te no todos sonrientes tuviste ayer en Barakaldo por lo que sea

Voz 26 10:44 sí sí sí había que ir a ver a ver la victoria entonces hemos vuelto con una sonrisa Manuel Martín está

Voz 0116 10:49 la sonriente pero no estuve ahí en Barakaldo

Voz 9 10:51 es decir que no hacía falta podíamos engañar un poco a los oyentes que nos hayamos hecho

Voz 26 10:56 pero el partido porque Tele siete repetido por Tele

Voz 0116 10:59 boina que decía que

Voz 5 11:01 el el Pouso ya que he hecho el mismo comentario fíjate que iba a alguna vez en la opina

Voz 0116 11:07 Sergio carece dado muy buenas tardes muy buenas tardes otro con una sonrisa bueno Caneda televisión Canedo Producciones SA estábamos últimamente decidí que tenemos suerte oye cómo te lo montas yo vamos a lo importante cómo se lo monta Sergio Caneda para grabar todos los goles de la Unión Deportiva Logroñés desde el fondo donde habitualmente se coloca en los estadios de fútbol tira mucho de borrar o sea que si eso para meter dinero en quiero el vez eh cuando sepas que se va a producir

Voz 9 11:36 por avisa se esperaba que Vitoria jugar

Voz 0358 11:38 Barakaldo fíjate cómo no de pitonisa

Voz 9 11:41 me voy a ganar la vida bueno que le preguntábamos Salgado enero hemos preguntado a los gunners estas

Voz 5 11:46 Ana cómo vivieron no como sintieron ayer al éxito la la septiembre de lo que no termina de arrancar vamos a mala están costando está en has dicho el teléfono creo sí lo hemos puesto una cuña donde ya no le vale si es que no te lo sabes seiscientos ochenta setecientos cincuenta ciento veintinueve de apuntar ahí mandar audios aquí para opinar que ha sido hombre esto gozamos menos tiempo

Voz 0116 12:09 que escuchar menos a Manuel Martín podéis vosotros también dejarnos vuestras opiniones bueno decía algo que no se ha presentado le preguntábamos hoy como os habéis sentido después de esa importante victoria ayer estuvisteis Ruiz

Voz 26 12:20 en Elías Sergio Caneda Serge Caneda Rubén Elias

Voz 0116 12:23 como sentiste después de esa victoria en Barakaldo como regresar a Logroño pues lo primero

Voz 0742 12:29 yo volvimos con una hábil con una sonrisa vamos te íbamos en el coche cuatro íbamos comentando eh aunque no hubiéramos ganado hoy con la situación la que está el equipo de pues que no tiene jugadores que no estamos con me parece que son doce de la primera plantilla contando que había un portero pues hasta con un empate a cero es pues nos hubiéramos sido contentos por el el rival el estadio pero es que encima ganar de esa manera el jugando como el equipo durante la temporada pues dijimos es un equipo reconocible este es nuestro equipo iba muy contentos

Voz 0116 13:01 Sergio Caneda como regresase con toda la familia desde Barakaldo hasta Logroño como otro

Voz 0358 13:05 comentaba Rubén con una sonrisa no están muy contentos porque el equipo dio la cara plantó no planteó un partido muy serio en un campo tan complicado como Lasesarre bueno pues eso nos reconocemos nosotros conocimos los ciento y pico aficionados blanquirrojos que estuvimos allí con el equipo no vimos que el equipo estaba metido que compite que ya no sólo ganamos a los equipos de la zona bajo sino que somos capaces de ganar al Racing de Santander de ir a Lasesarre con muchísimas bajas competir y sacar una victoria muy importante en un partido que yo creo que estaba abocado al cero cero si no llega a ser por la expulsión

Voz 26 13:36 de de del lateral izquierdo merecían en la previa cero cero ya Murrieta

Voz 11 13:42 pues sí hombre era un poco el pensamiento de todos tantas bajas a un equipo tan en forma como el Barakaldo que iba tercero está haciendo una temporada

Voz 5 13:51 fenomenal pues yo creo que todos lo firmamos porque un empate buena a pensar en el siguiente partido a a hacer una evaluación de daños hay recuperando poco a poco jugadores pero sacar esta victoria hay empezar el dos mil diecinueve como ha empezado yo creo que no que ni los más optimistas daba

Voz 0116 14:10 por ello oye cómo a través de la radio vamos a poner un poquito en valor lo que hacemos aquí en esta santa casa cómo se vive un partido de esa intensidad a través de la radio es tuviste lo estuviese escuchando en cuatro no Puntocom entre su de los Punto Radio Rioja punto es como se se siente eso porque la verdad es que luego horriblemente que canta es un desastre pero es que claro fue un gol inesperado

Voz 5 14:32 eso una sensación agridulce porque a la vez que te te felicitar por lo que hace el equipo lo te sientes mal por Sergio Moreno y su cada vez más notable afonía incluso más de uno y se ríe de del del pobre Sergio

Voz 11 14:47 la pasión con la que oye pues con la misma pasión que les la gente en el estadio pero sobre todo con imaginándote lo que está haciendo el equipo en cada momento y sufriendo todavía más porque no lo estás viendo Becara eh en ocasión en contra tú crees que está todavía más cerca de la portería cuando tú a atacar parece que no va a terminar nunca el el ataque pero bueno pues se vive con todavía cómo

Voz 5 15:08 muchísimos más nervios decía ayer en SER

Voz 0116 15:11 Deportivo en La Rioja hay citas que al final forman parte del recuerdo de un club que no ha logrado grandes éxitos deportivos sigue donde empezó es decir en Segunda B tan solo dos playoff en diez temporadas tampoco es un rédito extraordinario pero sí que hay citas que es recuerda el común de los aficionados de yo estuve allí yo esto lo viví evidentemente estas estado esta torre en estas está Villarreal esta Sevilla está el show tácito hay diferentes momentos yo creo que Barakaldo después de una temporada enorme sufrimiento después de una temporada que cierto que los resultados son buenos el equipo tan sólo ha perdido cuatro partidos después de peor arranque eso sí en la historia del club como entenderéis que Barakaldo forma parte de esta realidad donde el aficionado va a tener un punto al que recordar o al que a adherirse a final de temporada

Voz 0742 16:03 sí es un más que a estas hablando del Barakaldo que creo que es el equipo con más partidos en Segunda B

Voz 0116 16:09 además el tema es verdad que jordana

Voz 0742 16:11 al en Lasesarre que sólo habíamos hecho en diez años pues una vez creo que fue en el dos mil diez me parece hace nueve años

Voz 0116 16:17 cuando un riojano lo es

Voz 0742 16:19 Metola Metola Metola se metió creo que no hemos vuelto a ganar allí

Voz 26 16:23 hay ganar en un sitio así pues yo creo que siempre que recordó

Voz 0742 16:25 darlo porque lo primero es muy difícil y lo segundo por cómo está el equipo lo que significó querrá meterte empleo que sabíamos que el que el Oviedo había perdido por la mañana por lo tanto sí que es una fecha recordar

Voz 0116 16:35 con la bola mágica de Sergio Caneda que falla más que tú crees que esto puede suponer un antes y un después por fin al menos evidentemente todos queremos que sea así pero no sé si en no

Voz 9 16:49 químico no es motivo lo visceral

Voz 0358 16:51 yo creo que sí quiero pensar que sí además bueno yo es que soy igual de fijarme en detallito que tal pero bueno creo que la forma en la que el equipo celebra la victoria la piña en el gol de Rubén Martínez los gestos de acabar el partido de Boadilla del resto de jugadores

Voz 0742 17:06 que el para ellos tenían marcado de esa cita en Barakaldo

Voz 0358 17:09 lo como un partido muy especial creo que puede ser un punto de inflexión no olvidemos que llevamos también dos victorias consecutivas esta es la tercera viene el Langreo estamos recuperando efectivos vamos a cruzar los dedos para que que esta plantilla recupere cuanto antes a al resto de jugadores que están lesionados creo que es un buen momento en el que el equipo puede tirar para arriba

Voz 0116 17:28 Manuel Martín a veces haces las cosas bien y viste una fotografía que para ti en Twitter reflejaba muy mucho lo que puede ser el el la columna central sobre la que se apoya este equipo que con cuanto más difícil se lo pone el reto mejor es subsanación no cuanto peor mejor sí

Voz 5 17:47 hemos comentado aquí en anteriores semanas si lo califica este fantásticamente bien con esa banda de La Guindalera IS dormir al raso y esa dureza y que cuanto baja si se van todo cuanto peor están las cosas más ha dado la cara este equipo yo creo que sí he va a ser difícil la argumentación pero todas estas bajas todas estas contratiempos están haciendo están marcando el carácter del equipo no es positivo porque evidentemente no hay suficientes efectivos para disputar au entrena en los partidos como garantías pero están forjando un carácter muy ganador es muy competitivo este equipo lo decía incluso en los peores momentos decías que este equipo siempre compite tu mayor característica es esa competitividad que nunca perdió la cara al Mirandés ni al Racing el Barakaldo el otro día que yo creo que el equipo fue muy superior yo creo que poco a poco eh

Voz 0116 18:49 con esas variantes que ha introducido de de él

Voz 5 18:52 gusto por el toque ahora esta efectividad el uno cero es el Rey es lo que está marcando a la Unión Deportiva Sergio Rodríguez esta temporada y sólo de comentabas de la foto era Bobadilla celebrando haciendo un salto raro yo no puedo el Malena Boadilla celebrado como tiene y además porque puede que carrera en el gol de Rubén Martínez cree no lo hemos comentado y luego tenemos tiempo pero la carrera que se pega en el gol de Rubén Martínez espectacular ojalá no hubiera sido por Rubén Perot merecía el gol Iñaki levantan los brazos a y Miguel está también mirando hacia el cielo cuando terminó el partido una fotografía Fernando Díaz estupenda en el que suele ver respirar tranquilo ya todos soltando se de verdad esa presión estamos en que estamos haciendo las cosas bien y es el mejor gesto de de la felicidad y además felicidad a la riojana que tan importantes

Voz 0116 19:43 la semana pasada el equipo después de ganar la Cultural de Durango en Las Gaunas era dos puntos mejor que el de la temporada pasada tampoco era mucha la diferencia evidentemente esta semana después de haber en Barakaldo no me da tiempo a mirarlo pero me imagino que por qué

Voz 26 19:55 ahí estará estará el asunto pero sí que

Voz 0116 19:58 es cierto que al igual que el año pasado ese compitió salvo en Irún en todos los campos no se pudo ganar a los mejores de la clasificación el año pasado eso no sucedió este año Sergio al equipo a ganar en el requesón

Voz 9 20:10 ha ganado al Racing de Santander Naga Nadal Barakaldo perdió en Anduva mereciendo al menos haber empatado sin ninguna duda robaron y eliminó al Cartagena en Copa del Rey le ganó en El Sardinero en el último minuto y de penalti

Voz 0116 20:23 Hacienda Santander pese a ser muy superior evidentemente hay una gran diferencia de este equipo al del año pasado que es que ha dado un paso adelante con mayor o menor vivir brillantez a la hora de competir contra mejor

Voz 0358 20:35 es una cuestión que es clave si queremos afrontar la recta final de temporada llegar al off no pues lo comentaba antes Manu hay que competir con con los de abajo competir con los de arriba el equipo ha sabido adaptarse ha sabido toda esa metamorfosis la que hablábamos tras un comienzo de liga muy malo pues ha cambiado el chip con los efectivos que tiene justos sonó justos pues han dado dos Un paso adelante han sacado lo mejor de sí mismos como ocurrió ayer en Barakaldo que fue un partido complicadísimo ante un rival que puso las cosas muy complicadas que tiene también mucha experiencia creo que ahí la llegada de Iñaki el poso que aporta Caneda creo que en la recta final del partido nos vino muy bien para saber gestión

Voz 9 21:10 en Armero tenía el encuentro se puso como lateral y ahí acabó de cerrar ya a Villacañas

Voz 0116 21:15 cuando muchos problemas sí pero en general pues yo creo que intenta

Voz 0358 21:18 no enrarecer un poco provocar al árbitro para que expulse de algún jugador y supimos mantener la cabeza fría

Voz 5 21:23 a ser capaces de frenar su salida

Voz 0358 21:25 sí es verdad que igual pudimos haber ampliado esa

Voz 0116 21:28 a esa renta Rubén en relación este partido no nos podemos olvidar de una máxima que fue que que el domingo se quedó con un hombre menos el Barakaldo y eso acabó por un partido que estaba absolutamente igual en todo dos oportunidades muy claras el Barakaldo en la primera parte dos oportunidades muy claras la Unión Deportiva Logroñés en la segunda parte es que además jugadas prácticamente idénticas porqués Villacañas entrando por el costado derecho humano mano sobre Miguel Víctor López entrando por el extremo derecho humano Amano sobre él

Voz 9 21:55 pues un remate de cabeza sólo de

Voz 0116 21:58 de Andy Andy de Eric idean a la misma portería donde estaba es lo deportivo Aloña por tanto igualdad máxima la balanza absolutamente nivelado en este caso se rompió porque comete un error Royo una finca

Voz 9 22:12 en el Barakaldo Nos dio cosa Mulet a la vez La Ventana de la cabina de retransmisión

Voz 26 22:16 diciéndonos que que era injusto hubiésemos dicho que era que era arroja que el hombre creo que no he visto que la doble amarilla en la primera parte el enseñaron otra amarilla la única del partido bueno pues es que fue una expulsión lógico y razonable

Voz 0742 22:28 no hay más que ver la cara el defensa cuando pega la patada que se eleva parece que es Víctor Se ve que ponen la cara como diciendo que llevo amarilla saca la segunda en equipo con diez ir también hay que mencionar que en cuanto se produjo la expulsión Sergio Rodríguez fue muy listo llamó año que ya estaba calentando hizo el cambio me parece que al minuto

Voz 0116 22:46 como y además hubo una cuestión que arrancó ñoño por la zurda Rubén por la derecha en Quantum cambio un córner que tuvo que salir de la banda derecha parado a votarlo vio que se había marchado en esa misma jugada ya lo dejó pegado en el extremo derecho que es por donde vino

Voz 0742 23:01 el texto el pelirrojo en esa zona muy y comentar claro está salir antes de empezar el partido todos pensábamos que iba a ser pues un cero cero uno cero cero uno pues un partido muy igualado como así fueron las en ocasiones hay partidos e como éste que es de playoff pues al final enmarcan por pequeños detalles y siempre lo hemos dicho es que es cierto como fue la expulsión puede suceder la expulsión del equipo pues intentar entrar por esa banda identidad goles que hay que aprovecharse de esas ocasiones

Voz 5 23:27 cinco minutos llevaba en el campo cuando algo por lo tanto el plan de Sergio Rodríguez salga a la perfección y también Ball redundando un poco en el argumento del carácter competitivo de de este equipos que normalmente las temporadas anteriores sobre todo la temporada anterior la Unión Deportiva Logroñés era la que cometía los errores no los aprovechaba esos pequeños detalles verdad y contra el Racing de Santander un error del central bueno dos errores pero uno ha aprovechado para dentro y en y en este partido en Barakaldo lo mismo un mal control cuando lo que vaya a hacer el el jugador del Barakaldo junto a La Roja aprovechan los dos detalles maximizar no que es un poco también lo que ponía en la cuenta de Twitter veinte y si no que la Universidad ironías el equipo también de las tres primeras categorías primera segunda de Segunda B qué más a todas las historia no en toda la historia de las tres categorías que ha máxime izado con dieciséis goles a favor es nadie ha sacado más puntos que la Unión Deportiva Banias

Voz 0358 24:29 es el milagro Bank blanquirrojo en dieciséis goles tanto sacar petróleo

Voz 0116 24:33 hablaremos en un ratito se sobre esa circunstancia pero pero es cierto que esto de mantener la portería a cero no es una cuestión ya de casualidad

Voz 0358 24:41 no no no no es fruto del buen trabajo del buen trabajo de todo el equipo no porque tampoco hay que atribuirle suele mérito a Miguel ya defensa creo que todo el equipo trabaja para para lograr

Voz 0116 24:53 de ayer se vio muy bueno repliegues defensivos de la Unión Deportiva Logroñés Carles

Voz 0358 24:57 Salvador hizo un trabajo espectacular que es que no es noticia porque es lo habitual a este chico corre maratones todos los domingos y bueno en general todo el equipo hizo un trabajo muy muy serio muy competitivo en un campo muy difícil reiteró que en el césped tampoco estaba en las mejores condiciones creo que dio una lección de cómo se compite compiten este grupo dos de un equipo que aspira termina en playoff

Voz 0116 25:18 quería es decir hago Manuel Martín Engracia con el Manu Die

Voz 0358 25:21 diez jornadas consecutivas sin recibir gol que se dice pronto

Voz 0116 25:26 pues vamos comenta publicidad íbamos a regresar para ver como un pelotero que vino a tocar más el balón ha heredado la mayor escuela del mismo se ha convertido en el entrenador binario del uno cero cero uno Manuel Martín alucinante lo de Sergio Rodríguez

Voz 1 25:44 al padre

Voz 0116 27:46 se ha caído la venda Manuel Martín de sobre el técnico blanquirrojo Sergio Rodríguez como hilo eh hay que recoger hay que recoger cable

Voz 5 27:54 tenemos que recogerán

Voz 9 27:56 no todo abajo por delante para ir recogiendo Manuel Martín es vio me imagino que algunos él estará cayendo que

Voz 5 28:03 no se le hayan caído que se le caiga ya de una vez por favor porque hay un sector

Voz 0116 28:08 pero la cara de resignación de Manuel Martin es sí

Voz 5 28:12 a alguien que que se ha hartado de defender al técnico que que

Voz 0116 28:15 por fin pues ventajista eh

Voz 5 28:17 quedaremos quinto dicho verás ahora que racha pero yo creo que ya he Sergio Rodríguez al que no le ha convencido a convencer en lo que queda de temporada ya está es que no los resultados les avalan el trabajo también

Voz 0116 28:32 oye oye reflexionando es Sergio Rodríguez en el alumno aventajado de Carlos Pouso

Voz 0358 28:39 no tengo yo muy claro esa reflexión eh yo creo que

Voz 9 28:41 no lo he pensado no no lo afirmo el cero

Voz 0358 28:45 uno es la forma que lleva sólo diez

Voz 9 28:47 seis goles a favor nueve por los goles a la contra por dos goles a costa es heredero del pop

Voz 0358 28:56 antípodas

Voz 26 28:57 como entrenadores

Voz 33 29:01 es decir hay miedo hay miedo a decir el miedo

Voz 14 29:06 no no sé no sé si es bueno si no supiéramos que Sergio Rodríguez noites los resultados sólo no sabes

Voz 9 29:12 qué te pasa Caneda tienes miedo a no sentir el

Voz 0116 29:17 el espíritu de Calahorra ahora

Voz 9 29:20 no me voy a acordar no nos recuerda esto

Voz 0116 29:23 el par de Villarreal

Voz 9 29:24 la alegre y compañía no yo me voy a poner

Voz 5 29:28 Sergio Moreno místico y nunca se puede ser alumno aventajado cuando era profesor o dejó o espectacular espectacular bueno

Voz 0116 29:37 es donde creéis que que ha encontrado Sergio Rodríguez que yo no sé si el equipo está bien trabajado defensivamente creo que no cuando tan sólo sumas dieciséis goles a favor evidentemente estás con los colistas del grupo en cuanto a guarismos ofensivos a eso hay que tenerlo muy en cuenta y eso puede ser un hecho que te puede a lastrar a la hora de meterte como cuarto clasificado os en mejoras a cuestión o vas a tener serios problemas para meterte finalmente arriba pero esos nuevos goles atrás donde creéis que se le ha girado de la necesidad ha hecho una virtud de deberse tan mal en las primeras cinco jornadas Manuel Martí Sergio Rodríguez ha hecho una virtud ya ha encontrado la perfección defensiva

Voz 5 30:16 bueno creo también que viene de parte de la temporada pasada lo más comentado también de todos los goles que recibía a balón parado y es que ahora su máximas que no le creen en peligro porque más allá de no recibir sobre todo es que la Unión Deportiva Logroñés con esos repliegues defensivos que comentabais nunca le crean excesivo peligro y entonces a través de esa destruir John del juego del del rival y el saber adaptarse a cada partido ha hecho una virtud no es más tanto el el defender cara a cara sino el el que no te creaban ocasiones

Voz 26 30:52 muy poquitas le generan eh muy muy poquitas

Voz 0358 30:55 domingo en Barakaldo también lo comentábamos antes un par de ocasiones pero pero con muy poquita están también es verdad que el Barakaldo no es precisamente un equipo con un olfato goleador

Voz 0116 31:03 la diecinueve goles a favor nacional pero bueno sí que es verdad

Voz 0358 31:05 que la tónica general esta temporada es que que era muy poquitas ocasiones cosa que algo están haciendo bien evidentemente Sergio de los jugadores Cicca a partir de atrás estamos logrando el resultado

Voz 0116 31:14 hay un convencimiento claro Rubén por parte de todo el colectivo de mantener la portería a cero pero que es que les sale con una naturalidad pasmosa estábamos hablando que son diez jornadas seguidas sin recibir gol pero que es que en quince jornadas no le han hecho ningún tanto llevamos veintiún es decir que que en tres partidos les han hecho dos goles y el resto bueno pues uno nada más la mayoría cero no

Voz 0742 31:37 yo creo que tienen interiorizado ya que van a partir del cero cero y que de ahí semana consigue los resultados yo creo que estas dos temporadas y media que llevas

Voz 26 31:45 no yo creo que ha cambiado el chip en ese

Voz 0742 31:48 es decir Jaime tengo una propuesta de fútbol que posiblemente sea muy vistosa en categorías superiores pues es o primera pero que en Segunda B vas a campos pequeños que están embargados o que son de artificial y aquí lo que consiste en ganar los partidos aunque sea de con un córner con eh Ebro o como sea pero ganar el partido y todo como pasa eso con la portería a cero la que tengas meterla

Voz 0116 32:11 con Daniel lo contó ayer nueve cuatro uno Un un récord histórico a nivel nacional de la Unión Deportiva Logroñés que son nunca con dieciséis goles a favor se habían logrado treinta y siete puntos que son los que lleva actualmente en la universidad son dos

Voz 5 32:24 con treinta y un puntos por gol gol gol

Voz 7 32:27 lo que sé es que las cifras goleadoras el resto

Voz 5 32:32 de de cifras del del equipo son

Voz 0358 32:35 el espectacular a la duda está en si algún día nos meten un gol si el equipo va a ser capaz de reaccionar y de sobreponerse a ir en contra claro porque al no marcador puntos

Voz 0116 32:43 el equipo que en cuanto marca Se sabe que va a ganar el partido salvo en leyó en cuanto marca se sabe que que lo gana oye que que no se quiero que me pase porque creo que es merecido a Iker

Voz 34 32:53 por dar el gol el pasado domingo muy buen gol agitado por año

Voz 0116 32:59 que arranca se frena yo creo que Barakaldo dice está nunca habían estado tan tan juntos lo hace bien o Caneda

Voz 0742 33:07 a qué vais a pausa fue eterna parados estábamos

Voz 0116 33:09 y pidiendo el pase esa pausa fue eterna vuelve a insistir a volverse a ir del que ya se había ido es para colgar año pero bueno abrió perfectamente a Víctor López que la cruza que la cruza yo digo en la narración Marcos Andre no llega ya parece EBIT aparece Rubén Martínez para empujarla no pido disculpas es que era Boadilla que es que era el chico que había despejado el córner que provocó que propuso y que provocó la contra del gol de la victoria Boadilla se corrió

Voz 26 33:38 de banda de área para estuvo despejar

Voz 9 33:43 rematar salvo que le faltó naturalidad para rematar

Voz 26 33:47 espectacular eso es probablemente el reflejo de este equipo si yo creo que ejemplifica muy bien

Voz 0358 33:52 en el el carácter competitivo y el cambio que ha dado ese equipo no creo que él lidera ese cambio junto con Iglesias icono la aportación de los jugadores ese paso que les pedía Sergio a partir del Real Unión Boadilla es el mejor exponente

Voz 26 34:03 tenemos el reflejo de Pablo a día IS

Voz 0116 34:08 impetuosa extraordinario por por por conseguir los éxitos y luego tenemos

Voz 26 34:12 el reflejo de la seda de César Caneda Weiss taconazos me pega

Voz 0116 34:18 la expulsión es increíble la anticipación que tenía sobre DOP y ayer que le ganó todas Granger una master class Caneda

Voz 26 34:26 en Wall en un campo muy complicado anden partido

Voz 0358 34:29 los de exigencia estuvo a un nivel espectacular

Voz 26 34:32 como vista Caneda pues yo creo que estas

Voz 0742 34:34 siendo el jugador junto con Miguel más regular de de toda la temporada y sobre todo yo creo que está haciendo muy bien a Pablo Bobadilla tener un jugador como Caneda al lado por qué no

Voz 0116 34:42 el día Canet aunque posiblemente

Voz 0742 34:44 eh bueno de hecho está viéndolos en los las estadísticas están ahí de que se está entrenando muy bien pero es que lo que está haciendo Canedo durante tantos partidos y hay que tener poner en valor que tiene cuarenta que tiene cuarenta años y el desgaste físico

Voz 9 34:57 lo que pasa es que no tengo yo te Quai cuatro amarillas que lleva con cuatro días de que los cuarenta como los cuarenta euros podéis podéis hacerlo

Voz 26 35:06 cosas guays no desde luego que lo que está haciendo

Voz 0742 35:09 para este año manteniendo este nivel tan alto defensivo es de detenerlo

Voz 9 35:14 yo no soy cuarentón Caneda pues eso tiene un cuarentón soy yo

Voz 33 35:20 es Manuel Martín

Voz 0116 35:22 el próximo partido Langreo en tres ocasiones este equipo se ha metido en play yo probablemente haciendo una machada de de gran

Voz 33 35:30 les he rachas de resultados

Voz 26 35:33 y de repente se vuelve hacia abajo que

Voz 5 35:38 vamos a ganar Langreo unos diez uno cero y otros tres puntos cuidado la segunda plaza que ya está ahí que tiemble el Racing a tiro de piedra y yo creo que es el momento ahora sobre todo de disfrutarlo y si el fútbol nos da un revés la semana que viene pues que nos López de pero no nos pongamos esa venda como la venda ya Gallo no lo pongamos antes de la ida quiero decir el carácter competitivo en esa carrera de Pablo Boadilla y que terminan gol de Rubén Martínez otra temporada hubiera llegado Boadilla el va no lo hubiera tocado y lo hubiera mandado a la grada con todas sus ganas pero resulta que no dejó pasar la dejó paso

Voz 0116 36:15 decir que tenemos todo de cara sigue disfrutemos de disfrutemos de ellos nos queda un hecho que es ir recuperando futbolistas suele queda un hecho a la Unión Deportiva Logroñés que es ir recuperando futbolistas se supo la semana pasada que que reforzaban los servicios médicos

Voz 26 36:31 dos a través de la llegada de Chema Urraca

Voz 0116 36:36 no quiere decir que vayan a cambiar las cosas pero es están mejorando

Voz 33 36:39 esta semana hoy mismo

Voz 0116 36:42 van a volver a entrenar con el equipo para Santa María yo la Etxea que no quiere decir que vayan a estar preparados para jugar el domingo porque hay que coger ritmo competitivo pero bueno parece que se empieza a ver la luz al final del túnel lo que pasa que la amenaza está a la vuelta de la esquina como la semana pasada con Ander Vitoria verdad Caneda

Voz 0358 36:59 no no si es que no no ponen

Voz 0116 37:03 hemos la es con ese mal de ojo no

Voz 0358 37:05 sea que nos están persiguiendo durante toda la temporada pero bueno vamos a esperar que esos jugadores que poco a poco se va incorporando al grupo puedan ser de la partida sino contra el Langreo en la semana siguiente creo que vamos a Gijón igual Santamaría o algún otro jugador que tiene ese proceso más adelantado puede ser de la partida

Voz 0116 37:21 empezar a ver convocatorias no tan apretadas como como la del pasado domingo Rubén porque miraba al banquillo evidentemente los recursos con los que contaba Sergio eran muy reducidos no tenía otros centro campista

Voz 0742 37:35 sobre todo cuando estamos sabiendo el partido metes el uno cero comentas a Kevin vendría por un jugador con experiencia en el medio campo para controlar un poco el partido tener tul el balón desgastar al al rival el Barakaldo pero claro es que es lo que llevamos de diecisiete en convocatorias entramos en los dieciocho

Voz 0116 37:51 el Barakaldo también porque David de Paula no pudo entrar finalmente con una gastroenteritis osea que bueno a todo el mundo lo aceptan esas cositas pero otro dato importante

Voz 5 37:58 hay otros Good de otro canterano Osama

Voz 0116 38:01 bueno es canterano estamos siempre en la boca

Voz 5 38:03 jugador del filial era lo que espero que la la cantera o en este caso el filial también aporta al primer equipo y además

Voz 0116 38:11 por eso cuando garantía cuando hubo un debate aquí profundo sobre la necesidad o no de que estuviera cantera evidentemente es indiscutible que la tiene que tener que tiene que tener un promesas que tiene que tener un juvenil que tiene que tener cierta estructura ya ahora te digo a nivel de chavalín de Benjamín de todas estas cuestiones porque eso ya es más complicado pero evidentemente tienes que más Tura porque en momentos así se ha demostrado que quién te has sacado los problemas

Voz 34 38:37 en los Bobadilla los cuales Juan Iglesias Arnedo

Voz 0358 38:42 y creo que el club lo ha entendido así de hecho en este mercado de invierno también ha reforzado con varios elementos el filial el Promesas creo que ha entendido que es un trampolín natural no para el primer equipo para ayudar cuando hagan falta como es el caso

Voz 0742 38:54 primero que los que bueno sabemos algo de economía hay que verlo como una inversión no como un gasto el tener una el tener un filial Un promesas que te pueda luego ayudar

Voz 26 39:02 bueno pues en Las Gaunas número ciento diez increíble que nos lo iba a centésimo décimo encima X César Caneda hay Sergio

Voz 0116 39:13 los cuarentones que es clave en mi carrera televisiones Canella te lo hicieron gracias a vosotros a Caneda a Caneda televisión e ese Caneda

Voz 0358 39:23 buscamos patrocinador para mejorar la calidad

Voz 35 39:25 la gol en la ONU