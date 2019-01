Voz 0313 00:00 faltan veintidós minutos para las siete de la tarde las seis en Canarias y a los que les de rabia la historia si algún oyente le le provoca urticaria que recordemos capítulos como la Guerra Civil ahora es el momento de cambiar de emisora ahí vamos el puente de los Franceses que une la Casa de Campo conocido universitaria fue durante la Guerra Civil Fulgan símbolo del no pasarán esta copla que están escuchando basada en la melodía de Los cuatro muleros autorizaba al bando republicano para intentar subir la moral de las tropas en una de las batallas más duras del asedio a la capital a la vez que en el centro de Madrid no cesaban los bombardeos sobre todo por esta zona en la que estamos en la en la Gran Vía y en la plaza de Callao donde hoy está el corteinglés como muchos de ustedes ya sabrán trazada por aquel entonces el hotel Florida que había sido construido en el año mil novecientos veinticuatro que era un lugar de encuentro de artistas de de de literatos pero que durante la guerra fue el campamento base el hospedaje de los corresponsales de guerra muchísimos que pasaron por aquí algunos muy conocidos dos pasos Chente Exupéry yo Ernest Hemingway también que escribió durante su estancia la quinta columna de la que ayer se hizo una lectura dramatizada que ha dirigido Alfonso Armada

Voz 3 01:40 el interior de la habitación ciento nueve hay una cama con una mesita de noche al lado dos sillas tapizado letona un armario alto con un espejo una máquina de escribir sobre otra mesa junto a la máquina de escribir hay un fonógrafo portátil haya un calentador eléctrico que brilla intensamente y una guapa chica rubia y alta está sentada en una de las sillas leyendo de espaldas a la lámpara que hay sobre la mesa junto al fonógrafo

Voz 4 02:04 cariño has visto Riley que sí le nuestro nuestro Philippe estaban Chicote con la mora que hemos de lleva Roger cuando subí por la Gran Vía

Voz 5 02:15 estaba haciendo alguna barbaridad todavía no

Voz 0313 02:20 dos personajes un espía norteamericano su amante que es una periodista antes esa sonada la voz en off pero que venga Philip Alfonso Armada buenas tardes hola buenas tardes el es presidente de la sección española de Reporteros Sin Fronteras y coordinador de los actos de homenaje al hotel Florida que se van a desarrollar durante este durante la la próxima semana qué tal ayer la experiencia de periodistas de cultura hay leyendo participando en esta lectura dramatizada en este radio teatro

Voz 6 02:45 bueno fue divertido sobre todo porque metimos muchos efectos de sonido sobre todo cuando los bombazos llegaban

Voz 0313 02:51 en el hotel creo que trasladaba ese momento

Voz 6 02:53 no pero la obra descubrimos que era más farragosa de lo que pensamos ir un retrato bastante triste del propio Hemingway de su visión de las mujeres pero bueno en un recinto histórico eh

Voz 0313 03:03 estoy muy machista entre otras cosas

Voz 6 03:05 también que estuvo a punto de irse no parece bueno pero es que es un retrato del porque no estamos celebrando estamos celebrando al Florida no exactamente esta obra de de Hemingway

Voz 0313 03:13 oye las mejores crónicas de las mejores crónicas hablando una guerra civil pero sí las mejores clínicas de las escribieron en el Florida tu crees o algunas de las mejor

Voz 6 03:21 algunas de las mejores sin duda sí porque por allí pasaron grandísimos reporteros grandísimos periodistas al mejores quizá no los hizo Hemingway sino su amante en aquel momento ya lo creo que era una periodista fantástica o de eso pedí o dos pasos que también hizo crónicas formidables escritas precisamente en el Floriano

Voz 0313 03:38 yo para oyentes un poquito más más modernos más contemporáneos más jóvenes en definitiva lo que fue el hotel Florida para los corresponsales en la Guerra Civil española sería como el Holiday de de Sarajevo o el Hotel Palestina en Bagdad sin duda de hecho algo así no si aprovechando estos actos

Voz 6 03:56 los de ámbito cultural Guillermo Altares del país hizo un texto para el libro que hemos editado recuerda los hoteles míticos para periodistas y el Hole in quizá no tan festivo creo que en el Florida había mucho más movimiento de faldas y de alcohol que en el Holiday Inn pero sí creo que tenía bastantes concomitancia

Voz 0313 04:14 cero contarles que desde ayer Ámbito Cultural de El Corte Inglés y la revista que dirige Alfonso Armada que es frontera están realizando actos de homenaje a este desaparecido Hotel Florida querría que contar un poco cuáles son los que los que faltan los que quedan pendientes hasta el próximo día veinte

Voz 6 04:27 con buen hoy celebramos una sesión dedicada precisamente a la historia del Florida y al importancia de este hotel para la Historia los corresponsales y tenemos además a un invitado de lujo buenos va a contar en primera persona la mesa doy la va a coordinar Carlos Santa Cecilia mañana va a ser un homenaje a los periodistas de guerra iban a estar pues desde García Vilanova que viene además directamente desde Siria para participar en este evento está también Plasil García Planas está Olga Rodríguez al día siguiente estar dedicado a las fotógrafas y fotógrafos de guerra iban a estar pues a la fotógrafa hispano-palestina iba Morenatti que perdió una pierna además cubriendo guerras el último día está dedicado a un poco la influencia de el hotel Florida y la guerra en los en los novelistas iban a estar Manuel Rivas Susana Fortes Carmen Posadas y bueno va a ser también otra sesión creo que interesante

Voz 5 05:14 hablar de él on

Voz 7 05:41 esto que esta sonando para que no lo

Voz 0313 05:42 Euskadi es el himno de las Brigadas Internacionales ya es verdad hemos citado el nombre de varios corresponsales de gente muy conocida muy famosa no cómodos pasos como Hemingway como Malraux pero fueron muchos estuvo Robert Capa estuvo Sexton del mes Gerda Taro Pablo Neruda Nicolás Guillén o el británico Henry Buckley y hoy está con nosotros antes lo anticipaba ya Alfonso pues está su hijo Ramón Ramón Buckley Ramón buenas tardes bienvenida La ventana cómo estás amigo cantado qué tal canta Dizzy modestas

Voz 8 06:09 con con vosotros me padre desde luego está ya todavía más si estuviera aquí te estaba estaba observando de reojo

Voz 0313 06:16 mientras charlaba con Alfonso y cuando escuchamos los antes el fragmento de la lectura dramatizada presentábamos un poco el el tema y el puente de los Franceses italo cual irá te iba viendo caras te iba viendo caras expresiones de de esto esto me suena de de reconocimiento imagino de de muchas cosas en la memoria que es lo primero que te ha venido a la cabeza está ahora estando aquí en la radio

Voz 8 06:38 no todo lo que lo que yo viví cara ya viví de la posguerra pero todo lo que era la casa de mi padre de dónde venía pues su tomas un jovencísimo Thomas se sentaba a comer con nosotros y luego sacaba un blog tomaba notas no venía aparecían gente pues de todo tipo por mi padre que había vuelto a a la España digamos de Franco sin embargo pues intentaba pues esa o con estar con todo todo el mundo e ir pero claro con una cierta precaución porque ella era ya era otra España no la España que él conoció en

Voz 0313 07:18 en la Guerra Civil sólo él él llego antes del estallido de la guerra verdad

Voz 8 07:21 el si mi padre quizá lo que el mérito que tiene es miro

Voz 0313 07:26 en la conversación una noticia que acaba de colgar en su web la Cadena SER de que un informe de Justicia descarta que el Lorca estuviera enterrado donde muchos investigadores querellan veo el titular sólo haya y luego a ver si lo ampliamos perdona Ramón sigue sí sí sí

Voz 9 07:39 me preguntaba si tu padre Kevin llegó aquí antes de la que llegó justamente en el año mil novecientos veintinueve entonces claro tuvo esa suerte que hará historia da a muy poca gente y es que los los diez años que siguieron fueron los diez años más decisivos de la historia de España del siglo veinte sede del veintinueve al treinta y nueve pues si hay que escoger diez años absolutamente increíbles pues mi padre fue testigo de eso cuando estalló la guerra y la hilos corresponda no es de todo el mundo acudían en masa a España pues claro a la gran mayoría pues tenían que mirar al mapa para ver dónde estaba eso de España y entonces claro gente como Hemingway que llevó a que en el XXIII mi padre Matthews el el el reportero del New York Times toda esta gente ya tenían una ventaja enorme sobre los otros que que apenas que por supuesto no hablaban español que no sabían ni dónde estaban osea que eso yo creo que que que le proporciona una ventaja que

Voz 0313 08:37 luego lo lo será preguntas para tío para por Alfonso porque llegan a ti te da pudo responderle pero Henry Buckley estaría entre los grandes corresponsales de guerra del siglo XX yo creo que Ramón puede decir que sea así

Voz 9 08:52 sí yo creo que sí sobre todo yo creo que quizás Herbert Matthews fue

Voz 0313 08:56 por ello un libro no hay muerte de la República loca

Voz 9 08:58 pues eso es lo que te iba a decir a vida y muerte es un libro excepcional por la manera en que fue que fue escrito es decir Mi padre sale por la frontera de departir en el en febrero de mil novecientos treinta y nueve eh entre ese esa fecha febrero del treinta y nueve y el uno de septiembre de ese mismo año estamos hablando de seis meses justos saca se saca de la manga uno de los libros más portentosos que tiene el gran ventaja además que no solamente habla de la República civil sino que además te da y te da claves sobre no solamente lo que pasó sino lo que va a pasar es decir es

Voz 0313 09:39 es un libro dirigido a sus compatriotas no

Voz 9 09:42 pues no los españoles dirigido a los ingleses explicándoles esto es lo que ha ocurrido en España e la democracia ha sido derrotada en España pero es que a vosotros os quedan quedan tres telediarios no había sido pero pero porque esto es lo que

Voz 0313 09:59 por no intervenir cuando debería intervenir

Voz 9 10:01 por firmar el Tratado de de no intervención os va a ocurrir justamente eso va a ser el mayor castigo

Voz 0313 10:09 es que sintió tu padre al ver que bueno en eso por descontado pero antes al ver que las grandes potencias como Inglaterra no intervenían en en España que sintió cabreo decepción

Voz 9 10:20 es que todo todo libro de mi padre está diciendo yo no estudié yo no estoy haciendo periodismo objetivo yo estoy haciendo que eso no existe esa es que esto no yo estoy haciendo propaganda política pues esto lo dice cincuenta veces porque lo no Noel solamente Hemingway lo que queremos es la intervención e la intervención Hemingway tenía un contacto directo con la Casa Blanca americana con con Roosevelt sobre todo a través de la

Voz 0313 10:45 mujer de Leonor Roosevelt

Voz 9 10:48 tenía acceso directo y fui a hizo la famosa película Tierra de España que es una película excelente pero de propaganda entonces claro todos los que estaban allí los que querían más que ser objetivos era cambiar era motivar la intervención de de de de héroe de los aliados el fracaso él lo considera haber siempre un fracaso suyo él no había conseguido a través de las crónicas que escribiera es de Madrid que cambiaran que esa situación cambiará que interviniera ella lo sabía

Voz 0313 11:23 Alfonso a los periodistas en los senos reclama no reclamamos a nosotros mismos siempre vive algo que se puede explicar en distintos conceptos y todos son yo creo que que imprecisos o no o no o no reúne la el total de la definición pide objetividad la objetividad no existe se nos pide imparcialidad bueno eso puede ser más aproximado nos piden a una realidad eso es imposible ante determinadas situaciones en el caso de un corresponsal de guerra yo no lo sé nunca vosotros podéis hablar su sobretodo con con más propiedad no cómo hace para para mantener el el el uniforme de periodista tomando partido no permaneciendo equidistante han determinadas realidades sin que sin que desaparezca sea de ND de informar y contar las cosas por encima de todo como si eso es una realidad muy compleja

Voz 6 12:10 no es una pregunta fácil responder creo que la forma de ser fiel a tu profesión es siendo honesto lo que ves tratando al lector todo el contexto posible explicando desde dónde escribes desde luego intentando dejar de lado tus propias opiniones es verdad que Portu pero sensibilidad por tu historia vas a lo mejor más sensible hacia el sufrimiento de las víctimas con contarlo yo recuerdo en Sarajevo en Sarajevo hacia falta que hiciera hincapié en que estaba bombardeando a los serbios radicales es las colinas contabas como la gente estaba padeciendo ese bombardeo y bueno al final que la gente tomará partido no pero a veces es difícil de verdad cuando pase el sufrimiento asientan en carne viva también en Sarajevo cuando hacíamos las crónicas pensábamos bueno después de esto la aún no va a intervenir Europa para intervenir pasaron unos años

Voz 0313 12:52 la bosnia quedó destrozado y bueno

Voz 6 12:55 pero es complicado habrá mantener esa honestidad todo el tiempo y no hacerte partidario

Voz 0313 12:59 Ramón en el caso de la historia de tu padre que su nombre que haya te digamos contado que llegó aquí antes de la guerra por tanto estuvo viviendo todo un proceso doloroso complicado y tal por muy poquito no le pilló de conocer la llegada o la restauración de la democracia en España porque murió en el año setenta y dos Creo que sí porque poquito

Voz 9 13:18 con fue una especie de carrera a ver quién bueno

Voz 0313 13:20 gracias primero la muerte de Franco y luego del cultivo

Voz 9 13:24 tres años esa es la razón por la cual este libro fue hasta hace relativamente pocos años poco conocido en España primero porque no había Versión española pero porque mi padre se negó a que saliera la versión inglesa la versión original se publicó en los primeros días de la segunda

Voz 8 13:42 Guerra mundial y uno de los eh

Voz 9 13:45 de los disparos de de los aviones alemanes que que estaban bombardeando Londres fue directamente en el almacén donde estaban todas las copias de vida y muerte

Voz 0313 13:55 puede que que puntería daría de verdad

Voz 9 13:59 era total entonces salvo pues no no sabemos cien cien ciento cincuenta ejemplares que ya se habían distribuido todos lo todos los otros la edición completa quedó absolutamente destruida y claro cuando al cabo de algunos muchos bastantes años mi padre vuelve a España tampoco a él Teresa en aquella en aquella situación es de que se publicara el libro así es que Preston Paul Preston siempre me cuenta dice y yo tarde ocho años en conseguir el libro de tu padre pues no había forma de consumo

Voz 0313 14:32 pero y cómo pensaba que padre que iba a ser la llegada de la democracia cuando se produjera en España

Voz 9 14:37 en mil novecientos cuarenta y cinco Mi padre que ha estado con un las tropas aliadas llega a Londres y el entonces trabajaba para el Daily Telegraph el Telegraph predice Buckley vaya usted al a Madrid y para qué queremos que sea usted que ha estado tantos años en España así interesante el que de la noticia de la partida de la fuga de Franco que se va a producir en el cuarenta y cuarenta y cinco mi padre en Madrid porque además el tenía aquí familia española y eso le permitió entrar en Madrid antes de los nosotros corresponsal republicanos y su misión era ese cuarenta

Voz 0313 15:16 pues es como el bloque de hielo de Juego de Tronos acaba de no ser retiro ya te digo el redactor jefe del director que le demandó dotes de profeta analista político muchas no tenía mira permite de una cosa que es es un poco en juego pero pero va bastante en serio imaginemos la radio es un fin es un paraíso para imaginar imaginemos que nos permitiesen hacer dos conexiones en en época diferente que convertimos la ventana un poco en el Ministerio del Tiempo por unos minutos vamos a intentarlo si tú monos en enero de mil novecientos treinta y ocho y conectamos con nuestro compañero Pepe Rubio que está en el Hotel Florida está en el centro Madrid donde se hospedan un montón de de corresponsales de medios extranjeros que están cubriendo el asedio a la ciudad a ver estamos en directo donde te encuentras PP

Voz 10 16:02 hola carreras no sé qué tal llego pero estoy bajo las escaleras de las escaleras que unen el primer piso y la planta baja del Hotel Florida continúan a esta hora los bombardeos y reina la confusión entre los hospedados por todas partes de repente se abren puertas de los balcones que rodean la fuente acristalada hombres y mujeres huyen arrastrando maletas y colchones a las habitaciones traseras el estoy estoy avanzando hacia un ventanal desde el que puedo ver una Gran Vía donde la gente acelera el paso ya que es donde más he proyectiles están cayendo nuestros momentos

Voz 11 16:46 pero nadie

Voz 10 16:46 le corre Carlas como para no detenerse y echar una mirada al alto edificio de tipo neoyorquino de la telefónica para ver si tienen nuevos agujeros de metralla resulta curioso que el edificio menos el Español de Madrid inspirado en la torre barroca de la Internacional delante plantel de Wall Street el símbolo del poder colonizador del dólar se haya convertido en la mente de los madrileños en el símbolo de la defensa

Voz 12 17:17 de la ciudad vamos a ver PP sin poner en peligro su integridad tú puedes salir del hotel a la plaza de Callao a enero de dos mil diecinueve osea hoy hicieron os queréis ochenta años después

Voz 10 17:29 voy a intentar Carlas pero ya sabes que cuando los bombardeos no paran un hombre se siente más seguro afectando Say aspirando el familiar olor del jabón

Voz 11 17:39 voy

Voz 13 17:42 ya estoy en la calle Carlas al mirar atrás Nobel Florida sino un gran escaparate acristalado donde personas de diferentes edades gesticula han con gafas de realidad virtual de un edificio alto que nada tiene que ver con lo que fue el hotel Florida son unos grandes almacenes El Corte Inglés a su lado dividiendo dos calles muy bullicioso que desembocan en la Puerta del Sol otro edificio más estrecho donde se puede leer Fnac de frente los Cines Callao el edificio Capitol con el histórico luminoso de PSOE y lo que veo más cambiado la que veo más cambiada es la Gran Vía más personas que coches aceras muy anchas el edificio Telefónica está intacto y la gente corre pero no para protegerse de los bombardeos sino con bolsas de las últimas existencias de las rebajas los que caminan más despacio van esquivando es entre ellos miran como sonámbulos las pantallas de sus smartphones

Voz 0313 18:44 este este sonido real de de de la Gran Vía es de de vez de media tarde que por cierto un un detalle toda la crónica inicial de Pepe Rubio más allá de alguna licencia radiofónica de que estamos tal son frases extraídas del texto de la crónica de John Dos Passos está cogido de forma absolutamente literal la narración de cómo lo madrileños bueno aceleraban el paso pero tampoco corrían despavoridos eso lo habían tomado ya habían incorporado incorporadas su paisaje esa rutina de los esa rutina de los bombardeos si pudiéramos viajar en el tiempo verdad

Voz 6 19:16 bueno la serie televisión fantástica de distancia que era precisamente el túnel de

Voz 0313 19:20 y era maravillosa la verdad eso es

Voz 6 19:23 L transportaba esto lo recuerdo perfectamente

Voz 8 19:31 claro

Voz 15 19:31 sí sí

Voz 7 19:35 Ramón Buckley al final

Voz 8 19:38 además debacle Buckley que vaya

Voz 6 19:40 el Corte Inglés ahora Ámbito Cultural porque va a hablar dentro de media hora

Voz 8 19:44 te escuchamos amigo gracias por venir muchísimas gracias para mi ha sido como bueno como cuando volví a escribir y reescribir el Great muerta de la República Española versión de hecho en española Cantat esta canción sí y además he visto cantar a Pete Seeger porque Pete Seeger yo no sé si ha muerto todavía ni si está vivo o muerto pero yo estaba en una universidad americana y me lo dio un concierto cantaba justamente esta canción muchísimas gracias

Voz 15 20:15 eh que si bien no vi ahí y a mí vi a mi sueño