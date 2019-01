Escucha las noticias de las 20:00 (22/01/2019)

pues de momento el Gobierno no atenderá las peticiones de Podemos en Fomento descartan recurrir de nuevo a la fórmula del Real Decreto y apuestan por presentar más adelante una ley que incluya nuevas medidas y en este contexto el PP quiere que José Luis Ábalos se explique en el Congreso por el fracaso de su decreto por las protestas del sector del taxi o por los problemas de la conexión ferroviaria con Extremadura duros Musharraf no descarta pedir su reprobación

Voz 0177

02:38

no legisla en aquello que me compete aquello que me compete que es la captación pero si alguien pretende que legisle para eliminar un sector ya les digo que se han equivocado se han equivocado ya pueden plantear las acciones de fuerza que quieren hacer no voy a legislar para acabar como sector lo digo con toda claridad