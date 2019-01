Escucha las noticias de las 02:00 (23/01/2019)

Voz 0127 00:00 son las dos de la mañana la una en las Islas Canarias a Button buenas noches buenas noches según cuenta la agencia Europa Press la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid y las principales asociaciones del taxi se van a reunir esta madrugada para tratar de buscar un acuerdo que frene la huelga indefinida del sector a pocas horas de que comience la Feria Internacional de Turismo Fitur esto es lo que decían hace solo algunas horas las dos partes Ángel Garrido presidente de la comunidad Julio Sanz portavoz de los taxistas

Voz 1 00:30 si alguien pretende que legisle para eliminar un sector ya les digo que están equivocado se han equivocado ya pueden plantear las acciones de fuerza que quieren hacer no voy a legislar para acabar como sector lo digo con toda claridad

Voz 2 00:41 no nos planteamos bajo ningún concepto volver a casa si tiene algo claro y algo concreto ahí está el pulso porque no aceptamos el trágala de la comunidad

Voz 0127 00:53 mientras en Cataluña esta noche decenas de coches de país han concentrado en la Diagonal de Barcelona a la espera de saber si esas dos empresas cumplen o no la amenaza de dejar la comunidad

Voz 3 01:03 están Ana trata saudita Santa echada al taxi

Voz 0127 01:06 la Generalitat ha cedido al chantaje del taxi pensábamos establecer comunicación diálogo pero sí

Voz 4 01:12 no se ha impuesto el decreto ley compre contratación y por lo tanto repito tenemos

Voz 0127 01:15 que abandonar la ciudad de Barcelona para techo a la Ciutat de Barcelona los contratos de alquiler de pisos volverán a ser de un mínimo de tres años el Congreso no ha convalidado el decreto ley del Gobierno por los votos en contra de PP Ciudadanos Esquerra IU Unidos Podemos que finalmente dice que no lo ha respaldado porque no incluía todo lo que habían pactado con el Gobierno Eladio

Voz 0527 01:36 eso se vuelve a la situación anterior al diecinueve de diciembre se acorta la duración mínima del contrato de alquiler de una vivienda serán tres años Illano cinco en que el dueño no podrá subir anualmente más que el IPC o la referencia que se haya pactado a ahora después de tres años en la vivienda ya no habrá límite a esa subida las fianzas ya no estarán limitadas al importe de dos mensualidades como establecía el decreto Éste fijaba también que el alquiler de viviendas turísticas Se regularía como una actividad económica ya no va a ser así volverá a estar sujeto a la Ley de Arrendamientos Urbanos como se elimina también la obligación de los propietarios de realizar obras de accesibilidad a los edificios si la administración ha subvenciona en un setenta y cinco

Voz 0127 02:19 tanto la policía francesa detenido en las últimas horas a un hombre cuyo ADN estaba en el piso de Leganés en el que se inmolaron ocho terroristas que participaron en los atentados del 11M Ana Terradillos

Voz 0125 02:29 según fuentes policiales consultadas por esta casa por La Ser sus huellas estaban en un libro que se encontró en el piso donde se inmolaron los ocho suicidas de Leganés en abril del año dos mil cuatro Las pesquisas estará continúan para determinar si el detenido tuvo o no algún tipo de relación con la masacre de los trenes el once de marzo del año dos mil cuatro de momento no existe ningún tipo de confirmación en la investigación está participando activamente en la Comisaría General de Información de la Policía Nacional junto con las autoridades de Francia