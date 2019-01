Hoy por Hoy La Rioja(23/1/2019 Tramo 6:50 a 7:00)

que llevamos ya bastante tiempo trabajando con una representación de los médicos de Atención Primaria que nos han pedido que como Gobierno trabajemos directamente con ellos y así lo hemos hecho de hecho ya ha habido una reunión en la que se llegó a una serie de puntos en la que ellos priorizar On cuáles eran sus necesidades y que en este momento se están estudiando que vamos a seguir trabajando en ello también les puedo decir que como les decía al principio esto no es un problema sólo regionales un problema nacional y así se trasladó también desde el principio en el Consejo Interterritorial

visión que no comparte el PSOE de La Rioja que atribuye los problemas de en la Atención Primaria en esta región a la mala gestión de la consejera de Salud Raúl Juárez asegura que si algo del dinero que se desvía al negocio de las empresas privadas invirtiera en sustituir las ausencias de los centros de salud o en reforzar con más personal las Urgencias del San Pedro la atención primaria en la sanidad pública riojana irían mejor no podemos caer en el engaño

de una consejera que no le importa nada la atención primaria de salud y mucho menos sus profesionales ida claro ejemplo de ello es una consejera que no sustituyan las ausencias que acumula consultas y lo más importante que deriva millones millones de euros a la sanidad privada recordemos que la Consejería hasta el treinta de noviembre de dos mil diecinueve aportará a la sanidad privada riojana siete millones trescientos treinta y cinco mil euros que malos millones que está apostando a todos los riojanos el párking del CIBIR pues es algo que tenemos que recordar

Voz 7

04:03

creo que es una cita a la que no se puede faltar no porque es uno de los eventos más importantes dentro de el turismo tanto nacional como a nivel internacional y La Rioja pues ahí estamos lo primero de todo que vamos a hacer es presentar este lema La Rioja autentica yo creo que somos auténticos en muchos de nuestros recursos turísticos y por lo tanto bueno pues vamos a llevar un programa de más de sesenta actividades hasta este momento hasta este año no pues hemos venido llevando el año pasado como unos cincuenta actividades este año subimos yo creo que lo hacemos pues con ese fin no con difundir pues cuáles son los atractivos que tenemos a nivel turístico aquellas acciones que son más novedosas donde no va a faltar nuestra gastronomía dice vino que es conocida a nivel internacional