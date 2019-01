Hoy por Hoy La Rioja (23/1/2019 Tramo 7:20 a 7:30)

qué tal muy buenos días la Agencia Estatal de Meteorología prevé para este miércoles veintitrés de enero cielo nuboso o cubierto con precipitaciones persistentes sobre todo en el Sistema Ibérico y en La Rioja Alta hoy la cota de nieve se situará de ochocientos a mil doscientos metros y los vientos soplarán del noroeste fuertes con rachas muy fuertes en cuanto a las temperaturas las máximas no supe dan los nueve grados a esta hora excedía este veintitrés de enero amanece en la capital con ambiente lluvioso con una temperatura de cinco grados en las carreteras de momento tranquilidad aunque para transitar por la zona de la sierra hay que tener mucha precaución se necesitan las cadenas por Yellow en los altos de La Rasa de la Pradilla y el Ayuntamiento de Logroño se prepara para las heladas y las nevadas durante esta semana el dispositivo está en situación de alerta por si fuese necesario actuar aunque eso sí no hay previsión de nevada en Logroño en cualquier caso el plan de nevadas del Ayuntamiento cuenta con cerca de doscientos efectivos y medio centenar de vehículos Miguel Sáinz portavoz

realizar por ejemplo tareas tan bueno tan puntuales como puede ser dejar de balear los días que puede haber helada cortar el riego de las fuentes o salir con los autobuses urbanos antes de que empiece el servicio para comprobar que puntos problemáticos pueda autobuses urbanos más primas importantes bueno todo eso bien coordinado bien estudió bien trabajado actualizado todos los años nos permite afrontar no situación de nieve extrema o de hielo extremo en la ciudad

no estamos contando comienza FITUR y hoy desde Ifema se va a hacer un programa de esta emisora hoy por hoy Jorge Gómez buenos días camina ya de Madrid no

la obra del Instituto Sagasta hará con o sin financiación del Estado ahora mismo hemos recibido tan sólo ochocientos mil euros Si nuevamente vuelven a ser ochocientos mil pues estará bien pero ya era claramente insuficiente pero desde luego lo que no cabe duda es que la obra se va a realizar cuál es la diferencia igual es lo que me preocupa como consejero de Educación pues que habrá otras actuaciones que necesariamente pues se tengan que ralentizar si es que esa financiación no se recibe