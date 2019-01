Hoy por Hoy La Rioja (23/1/2019 Tramo a 7:50 a 8:00)

siempre hay que estar pendientes de las carreteras pero hoy en concreto en los viales riojanos no hay mayores complicaciones de momento pero cuidado porque está lloviendo en la mayor parte de la comunidad ya además en carreteras de montaña son necesarias las cadenas para transitar por los altos de La Rasa La Pradilla debido al hielo

ya bastante tiempo trabajando con una representación de los médicos de Atención Primaria que nos han pedido que como Gobierno trabajemos directamente con ellos y así lo hemos hecho de hecho ya ha habido una reunión en la que se llegó a una serie de puntos en la que ellos priorizar On cuáles eran sus necesidades y que en este momento están estudiando que vamos a seguir trabajando en ello también les puedo decir que como les decía al principio esto no es un problema sólo regional es un problema nacional y así se trasladó también desde el principio en el Consejo Interterritorial

no comparte esta visión el PSOE de La Rioja que atribuye los problemas en la Atención Primaria en La Rioja la mala gestión de la consejera de Salud Raúl Juárez asegura que Si algo del dinero que se desvía al negocio de las empresas privadas se invierte en sustituir las ausencias de los centros de salud o en reforzar con más personal las Urgencias del San Pedro la atención primaria de la sanidad pública riojana irían mejor no podemos caer en el engaño

Voz 8

06:35

no de una consejera que no le importa nada la Atención Primaria de salud y mucho menos sus profesionales IDAE claro ejemplo de ello es una consejera que no sustituyan las ausencias que acumula consultas y lo más importante que deriva millones