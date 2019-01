Voz 0861

00:31

qué tal buenos días si el distanciamiento es total no hay avances no hay visos de una solución a corto plazo de hecho varias fuentes del Gobierno madrileño confiesan que no son muy optimistas las negociaciones ahora mismo están rotas hoy no hay reuniones previstas aunque los taxistas nos insisten desde la Consejería Transportes siguen teniendo las puertas abiertas para sentarse a negociar cuando quieran eso sí la Comunidad es categórica su línea roja es innegociable por mucho que la Generalitat haya regulado la contratación aquí en Madrid eso no ocurrirá el Gobierno Garrido sigue decidido a dejar esa gestión en los ayuntamientos con los que por cierto de momento tampoco tiene pensado sentarse a dialogar