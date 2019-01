Escucha las noticias de las 10:00 (23/01/2019)

son las diez las nueve en Canarias los Reyes inauguran Fitur en media hora ayer una de las entradas ese recinto ferial los taxistas protestan frente un cordón policial no obstante no está habiendo problemas para que los visitantes puedan acceder a la feria Llesta Enrique García adelante

gracias Enrique por lo demás Podemos ha justificado en Hoy por hoy su voto en contra del decreto ley de alquileres acabamos de hablar con Rafa Mayoral que acusa al Gobierno de no haber dialogado avisa de que con el número de diputados con los que cuenta el Ejecutivo debería estar abierto a escuchar las ideas de los demás

no entiendo la palabra diálogo y que tiene que hay entenderla yo esto forma parte de veinticinco diputados pues esto es lo que ha sido que tienes que hablar con el Rey

pues que a veces cuando defiende son las mayorías sociales de pisas los callos a los poderosos que no quieren respetar los derechos de las mayorías sociales

el ex consejero catalán Joaquim Forn que está ahora mismo en la cárcel a la espera de juicio anunciado que quiere formar parte de la candidatura del PDK la alcaldía de Barcelona Esquerra Republicana cree que es una iniciativa que puede sumar votos al independentismo lo ha dicho su portavoz Marta Vilalta hace unos minutos en la SER en Catalunya

Voz 0228

01:50

más cosas el embajador del Reino Unido en España no cree que haya posibilidades de que se celebre un segundo referéndum en su país después de que el Parlamento británico no haya aceptado el acuerdo para el Brexit que había han firmado Londres y Bruselas Simon Mann le espera además que los plazos para la salida no se alarguen lo acaba de decir en hoy