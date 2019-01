Las noticias de Galicia, 11:03 (23/01/2019)

salvo el buque de muros fondeado en Viveiro que estaba siendo arrastrado por el viento un remolcador lo conduce a esta hora hacían Celeiro debido a que sus motores no encienden la situación de este buque ha obligado a activar esta mañana el plan de contaminación marina accidental de Galicia porque corría el riesgo de impactar contra las rocas en una zona peligrosa finalmente ha sido posible remolcar habló no ha sido necesario evacuar a la tripulación compuesta por nueve personas el buque navegaba sin carga María Loureiro alcaldesa de Viveiro ya respira tranquilo

O Barco me da la novela tripulantes no me iba a Salgado sólo de daba combustible no mono aunque poco así cubre nuestros meteorólogos respira sobre todo pues primero que preguntas con los tripulantes nos como estaban estaban a salvo entonces no non estábamos preocupados por lo que podía con pero de pero bueno ahora está todo