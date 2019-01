Voz 0125

01:16

las últimas horas según fuentes policiales consultadas por esta casa por La Ser sus huellas estaban en un libro que se encontró en el piso donde se inmolaron los ocho suicidas de Leganés en abril del año dos mil cuatro las pesquisas a esta hora continúan para determinar si el detenido tuvo o no algún tipo de relación con la masacre de los trenes del once de marzo del año dos mil cuatro de momento no existe ningún tipo de confirmación en la investigación está participando activamente la Comisaría General de Información de la Policía Nacional junto con las autoridades de Francia en hemos ahora mismo diez grados en el centro de la capital