Escucha las noticias de las 13:00 (23/01/2019)

bona tarda los taxistas han estado debatiendo sobre la propuesta de la Generalitat y ha habido algunos momentos de tensión como decías el comité de huelga propone votar con urnas y papeletas sobre qué hacer si seguir con la huelga o no hay un grupo de taxistas se negaba a ello decían que querían votar a mano alzada en medio de esto el portavoz del comité ha dicho que dimite Kutxa

nosotros proponemos sólo las horas que será sí o no

bueno no a hacer una cosa más

esto finalmente la votación en urna es si que se hará será entre cuatro y ocho de la tarde y sólo habrá una pregunto hay dos opciones estás a favor de mantener la huelga sí o no en Madrid

precisamente dentro de las instalaciones de Fitur acaba de hablar el presidente de la Comunidad de Madrid Ángel Garrido confirma que va a activarse una mesa técnica con el Ayuntamiento de la capital para buscar una solución al conflicto algo a lo que hasta ahora la Comunidad no estaba dispuesta

Voz 6

02:34

yo me siento con el Ayuntamiento encantado nuestra consejera para definir lo que es pregunta a medir pero el imponer horas de prestación minutos eso lo corresponde a los ayuntamientos hirió en todo caso no lo voy a hacer la colaboración tramitación creo que es esencial pero siempre y cuando todo nos pongamos las pilas el Ayuntamiento en cuatro años no había hecho nada