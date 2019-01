SER Activos: 'Sergio Corral en el Avelina Cortazar'

Voz 1200 00:00 SER Deportivos La Rioja Sergio Moreno

Voz 0116 00:16 hola qué tal continuamos aquí en Ser Deportivos ahora ya desde La Rioja y hoy es miércoles y como cada miércoles montamos nuestro teatrillo ambulante de la decana de la radio riojanas en los colegios de La Rioja en esta ocasión estamos en Alberite en el cole

Voz 1 00:31 yo eh Avelina Cortázar pero antes de comenzar en lo que va a ser sin duda una estupendo programa aquí en una comunidad educativa para hablar con vosotros los alumnos y también con los profesores antes de todo esto vamos con los principales titulares de la jornada deportiva en La Rioja

la Unión Deportiva Logroñés ha regresado esta mañana el entrenamiento está la jornada de descanso de ayer martes lo ha hecho con la vista puesta en el próximo partido de Liga el domingo a las cinco de la tarde en Las Gaunas ante el Langreo y lo ha hecho con varios futbolistas hasta ahora lesionado

Voz 0116 01:08 los que ya se entrenan por fin con el grupo lo que no sin

Voz 0995 01:11 Zika que estén a disposición de jugar el próximo domingo pues tendrán que ir cogiendo el ritmo competitivo tras unos cuantos meses de baja es el caso de Mikel Santamaría que trabaja ya con el grupo casi dos meses después de su lesión muscular es el caso de Olaetxea que poco a poco se va ha reincorporado al trabajo grupal con precaución claro para ver el estado de esa rodilla maltrecha Chuck que ha tenido casi tres meses de baja ya es el caso claro de Jaime paredes lesionado de gravedad y que deberá completar alguna semana más de entrenamiento regular con el grupo para estar a disposición de de poder entrar en el once titular de la Unión Deportiva Logroñés quién no defenderá la camiseta blanquirroja será Guide Guille Donoso el futbolista hasta ahora en el Lugo de segunda división parecía tenerlo practicamente hecho con el conjunto riojano pero a última hora la Ponferradina donde militó hace algunas temporadas decidió entrometerse en la operación y poner sobre la mesa según varias fuentes cuarenta mil euros para que este extremo volviera al Toralín de nuevo y se vuelve a demostrar una máxima en esto del fútbol que nada está hecho hasta que está firmado por aquello de las urgencias existentes por adelantar los fichajes que los clubes desean realizar es fácil errar como se ha demostrado en este caso además el Calahorra también ha vuelto hoy a los entrenamientos tras la jornada de descanso que disfrutó ayer martes y lo hace sabiendo el importante choque que tendrá el próximo domingo a las cinco de la tarde en Urbieta visitará el estadio del Guernica ahora en puestos de descenso los rojillos suman ya siete jornadas sin ganar y su dinámica comienza a ser preocupante por eso ante un rival en puestos de descenso directo los riojanos desean recuperar la senda de la victoria para poner aún más tierra de por medio con los puestos de descenso a Tercera División que es precisamente el objetivo evitar que ese marco a principio de temporada el Calahorra Xavi Cárdenas prosigue con su su proceso de recuperación de su lesión y el resto de los futbolistas trabajan con normalidad y cerramos con el Bodegas Rioja Vega que ha informado esta misma mañana de la rescisión del contrato del jugador Anton Bach el interior ucraniano deja el club tras la disputa de diecisiete partidos esta temporada sin haber alcanzado dicen los niveles de rendimiento esperados desde la entidad riojanas le agradecen sus meses de trabajo en Logroño le desea suerte en su futuro personal y profesional mientras el Clavijo abre un proceso de búsqueda de un sustituto

Voz 0995 03:42 como decía hace escasos segundos los miércoles SER Deportivos La Rioja se convierte en ser activos que es una acción que nos está permitiendo a visitar y conocer los diferentes colegios de La Rioja con el objetivo de reconocer al deporte como un elemento trascendental en la educación de los jóvenes riojanos porque el deporte fomenta valores tan importantes como el trabajo en equipo el esfuerzo la constancia sacrificio la vida salud

Voz 0116 04:05 Table aquí la verdad nos encanta poner los hechos

Voz 0995 04:07 calor así que llegados a este punto podemos decir aquello de comenzamos activos aquí en Ser Deportivos La Rioja en la Cadena Ser

Voz 4 04:15 espacio patrocinado por el Gobierno de La Rioja comunicación para todos

Voz 0995 04:20 estamos como os decía al principio en el colegio Ave ni a Avelina Cortázar de Logroño hijos queremos dar las gracias tanto a los alumnos como a los profesores por abrirnos con tanta amabilidad las puertas de vuestro colegio y dejarnos montar aquí nuestro teatrillo radiofónico ambulante nuestra intención es es contaros cómo se hace un programa de radio que lo veáis y lo podéis tocar dejar constancia entre todos de lo importante que es el deporte para nuestro desarrollo intelectual y físico y en estos casos la experiencia nos dice que lo mejor para quitarnos los nervios para que los oyentes en su casa sepan que estamos en un coles

Voz 5 04:52 yo es es yo creo abro los micrófonos que demos un fuerte aplauso no para que sepamos que hay ahí

Voz 6 05:02 aprovechamos estos afectuosos aplauso

Voz 0995 05:04 para recibir a uno de los protagonistas de de estas

Voz 0116 05:07 el activos esta semana nos visita Sergio

Voz 0995 05:10 Corral que la verdad que que viene con un éxito debajo del brazo enorme él es policía local en Logroño y sin duda es un apasionado de las artes marciales más concretamente del Judith su que ahora nos contará en qué consiste todo esto e ir recientemente se ha convertido en campeón de Europa de llovizna en la caterva en la categoría

Voz 5 05:26 Esther que esto quiere decir que son para aquellos que pesan hasta setenta y seis kilos

Voz 0995 05:32 con el quimono incluido y primera pregunta buenas tardes Sergio

Voz 0853 05:36 buenas tardes cuánto pesa un kimono pues más de lo cuando ésta

Voz 0081 05:41 a estas justo de peso más de lo que te gustaría bosque Nos vamos casi a dos kilos y es una tiene que es una prenda rígida tiene una prenda fuerte se producen muchos hemos agarre Si son dos kilos de de tela entre cinturón y kimono

Voz 0116 05:54 el ex policía local y de repente te has encontrado con un título atraído la medalla de oro que casi pesa más que el quimono eh que barbaridades un medallón se ve que es de oro y casi tamaño plato es plato estar de seis de los nuevos restaurantes tan modernos en You Gypsy campeón de Europa no se nos decías me ha sorprendido incluso a mí esta situación me sorprendió a al primero a mí porque bueno

Voz 0081 06:21 la disciplina en concreto sea es Brasilia Judith su brasileño es una es una variante digamos más evolucionada de lo que es el Brasil y su tradicional

Voz 0853 06:32 es muy muy de moda o muy en boga

Voz 0081 06:35 los últimos años porque están preparando se están organizando eventos a nivel mundial de un de un de una categoría excepcional

Voz 0853 06:44 bueno aquí en España pues poquito a poco se va introduciendo

Voz 0081 06:47 tanto en Estados Unidos por supuesto en Brasil que su país originario en el norte de Europa ya lleva bastantes años trabajando y el uno de los eventos más importantes que se celebra a nivel mundial hay tres grandísimos eventos que es el europeo es el pan americano y es el Mundial pues se celebra en Lisboa es el que pues pues la invitación de de la escuela ya la Escuela Internacional a la que represento se me invitó a ir y la verdad que bueno pues un éxito para mí yo como siempre decía iba sin expectativas pero con ambición muy bueno salir todo viento vez de boca

Voz 0116 07:20 cómo empezaste a practicar el tenemos muchas preguntas para no repetirlos pero bueno sino seguro que podemos darle forma pero me apetece que nos cuentes primero que es el Judith su y después como empezaste tu su en su practica

Voz 0853 07:33 es el brasileño es algo para que os hagáis una idea para los que seguro que lo conocéis todos y ponen los imaginaros el judo se empieza igual que en judo se empieza arriba maliense se trabaja con agarrones y luego la lucha pues normalmente siempre acaban en suelo en el suelo nunca en esta disciplina no hay golpeo no no se golpea al adversario Únicamente el intenta contó hablar y llegar a a finalizar la pelea pues a través de un estrangulamiento o una luxación o simplemente por ir ganando posiciones ir ganando puntos es una es una lucha que dura cinco minutos es bastante intensa y es es es es muy duro de dónde parte todo esto digamos durante hace muchísimos años cuando yo apruebo estas oposiciones yo soy policía como bien ha dicho el compañero Sergio necesitaba buscar algo que que que complementara a los conocimientos que ya tenía porque yo empecé con nuestras artes marciales de niño hace ya muchos años ella encontramos otra disciplina distinta que es de la que yo soy profesor hace ya más de doce años que tenemos una escuela que es el gran maga vale encarama Logroño es un arte marcial israelí que está enfocado única y exclusivamente a la defensa personal no tiene no tiene una variante deportiva sí que vimos que teníamos unas carencias importantes en algo tan importante en algo tan sustancial como es el suelo muchas peleas muchas de las agresiones acaban ese suelo

Voz 0081 08:57 ya teníamos una carencia descubrimos el Barça

Voz 0853 08:59 que por distintas circunstancias ya está que encontramos en Logroño a alguien

Voz 0081 09:07 que realmente contra disciplina hay que pudiera pues cumple complementar todo eso que nosotros ya sabíamos pues estuvimos van dando por ahí de un sitio a otro buscando referencias así buscando entrenadores coincidimos coincidimos aquí con un chico con que que vino a vivir a Logroño que se llama Ciprian You se juntaron los astros creamos una escuela conjunta de gran maga de Brasilia en Judith su hace dos años bueno pues el gusanillo y pico de tal forma que se ha convertido en una en una de las nuevas pasiones mi nuevas pasiones y bueno pues entrenamiento duro compromiso disciplina de trabajo junto con mucha gente y aquí están los resultados en dos años la verdad para nosotros es un éxito como escuela Itaca Judith su eh el el poder en la gran competición que en la primera gran competición a la que acudimos pues tener una medalla de oro es un un absoluto éxito pues felicidades

Voz 0116 10:10 por eso el Campeonato de Europa y lo que tiene esto de visitar colegios que no nunca deja de sorprender siempre es preguntamos a los alumnos que que vienen aquí a a la mesa principal a preguntar qué deporte practica no para saber un poco que diferentes deportes están practicando siempre les sorprende porque hay multitud de de deportes y disciplinas que practican y me han dicho que han susurrando me han dicho que que hay una alumna

Voz 5 10:33 que practica Judith así que yo creo que

Voz 0116 10:36 en el momento de que suba aquí que le demos un fuerte aplauso para si tiene alguna pregunta que sea ella la primera que haga que haga esa pregunta se eh creo que eres tú no rival quedamos muy fuerte aplauso

Voz 6 10:48 venga

Voz 0116 10:51 ah gracias por acompañarnos aquí en Radio Rioja en la Cadena Ser en ser activos a tu lado está Sergio que es campeón de Europa de Judith cómo te llamas hola Andrea encantado de saludarte primera vez en la radio primera vez que habla en la radio si estás nerviosa no oye cuéntanos haces Judith su o o Kramar

Voz 7 11:15 yo quince traiciona

Voz 0116 11:16 bueno pues entre los dos Nos tienes que explicar qué es esto de Judith su tradicional nos puedes apuntar a Andrea y que te ayude también Sergio pues cuéntanos saber qué es el Judy su tradicional

Voz 7 11:27 si empiezas calentando me agarra yo yo inmoviliza tienen que intentar escapar mientras que él se va moviendo tú tienes que inmovilizar y luego quién si él sale de tu y moviliza

Voz 8 11:56 pues en la gana

Voz 0116 11:59 hay mucha diferencia con el que tu practicas al que realiza Andrea

Voz 0081 12:02 sí hay bastante bastante diferencia vale el y su brasileño y por ejemplo yo y su tradicional si es verdad que se Andrea así que tienes golpeados también se golpea en el Lluís Suñé brasileño no no no existen los golpeo comentado comentados un poquito más no exactamente porque es mucho más elaborado es técnicamente es bastante distinto más parecido al judo vale Se trata de controlar arriba llevará al suelo hacer una encontró sin golpeo en el tradicional tiene una vertiente más defensa defensa personal vamos a decirlo así donde bueno pues ese permiten esos Themis esos golpes que en el tenis de brasileño está en absolutamente prohibidos

Voz 0116 12:44 a ver si entre Andrea y Sergio somos capaces de que todos comprendamos en casa a los oyentes ya aquí los alumnos los profesores nosotros mismos los principales valores que defiende a través de las artes marciales y decidido en concreto porque evidentemente estamos hablando de de golpear de en todo de inmovilización es pero bueno cuál es el sentir en el fondo de Luis de estas artes marciales Sergio Andrés

Voz 0853 13:06 fondo de las artes marciales al final para nosotros siempre decimos eh a todos los alumnos tenemos en la escuela en nuestra escuela de cara maga tenemos más de cincuenta alumnos e estamos hasta arriba ya no no no nos entran gestiones

Voz 0116 13:22 siempre

Voz 0853 13:23 qué os voy a hacer una pregunta así que les hacemos siempre a ellos digo que que que dos técnicas que cuáles son las dos mejores técnicas que que que los deseos ocurren como como defensa personal cuáles son las dos mejores

Voz 0116 13:36 a ver chicos eso ocurre alguna tendrá que que sí

Voz 0853 13:38 sin AIS las dos mejores técnicas para defenderse de cualquier cosa

Voz 0116 13:43 a veces hay cuéntanos inmovilizar y además otra otra más uno más venga parada es decir las yo puedo apuntar una por supuesto correr más que el contrario esas

Voz 1200 14:01 la técnica excelente pero es lo que siempre les decimos la vida es así es una de las es una de las primeras técnicas a defensas que que enseñó

Voz 0853 14:13 vamos no ha a levantarse a salir corriendo les voy a dar dos técnicas infalibles y además no fallan en el noventa por ciento en el noventa y nueve por ciento de las ocasiones que es educación y respeto cuando nosotros tratamos de forma educada y con respeto a la gente que tenemos alrededor es prácticamente imposible que entremos en un conflicto estos son los valores que nosotros transmitimos en las artes marciales estos son los valores que transmitimos a nuestros alumnos a partir de ahí seguimos creciendo para ese uno por ciento de situaciones comprometidas que quedan pues trabajamos otras cosas trabajamos lo físico golpeo son los controles como me dice Andrea en las artes marciales pero sobre todo lo que intentamos sobre a los alumnos a los niños es transmitir valores respeto compromiso trabajo trabajo técnico trabajo físico y sobre todo crear en vosotros un hábito deportivo que os enganche algo que no sólo sea estar con ahora últimamente con consolas con teléfonos etc etc sino tener un poco contacto con la gente tener poco contacto con con otras personas que os puedan transmitir nuestros valores e Iker seis que y que seáis capaces de de de ver la eh la vida con muchas con mucha amplitud y con muchas con muchas opciones

Voz 0116 15:31 Andrea como empezaste hacer Judith su tradicional

Voz 7 15:34 pues una amiga de mi padre que era profesora me dijo que si quería empezar a hacer ahí empecé a hacer

Voz 0116 15:43 muy bien y desde entonces está enganchado te encanta imagino que cuanto practicas cuanto entrenas a la semana

Voz 7 15:50 en clase un ahora pero en casa un poco

Voz 8 15:55 un poquito no bueno pues una futura

Voz 0116 15:57 la esperemos campeona que eso sí siempre educación y respeto que son las bazas de cualquier arte marcial y Andrea muchísimas gracias por explicarnos en qué consiste viví su tradicional le despedimos con un fuerte a Pla

Voz 6 16:09 eso porque ha estado fantástica gracias tal y como estamos con los alumnos del colegio

Voz 0116 16:15 de Lina Cortázar de Alberite yo creo que tenemos además grupos de cuarto de quinto y sexto así que por orden vamos a pedir que los alumnos de cuarto que han preparado preguntas han sido muchos los que os habéis preparado preguntas pero para reducir lo que no se nos vaya de tiempo porque esto dura cuarenta minutitos le vamos a pedir a dos alumnos de cuarto que se acerquen no sé si los tenemos claros quiénes son si los tenemos claros así que les damos un fuerte aplauso este primer al

Voz 8 16:39 no por estar aquí hoy en Radio Rioja muy buenas tardes buenas tardes cómo te llamas Pablo Pablo

Voz 0116 16:47 desde cuarto ya antes de nada practica algún deporte

Voz 8 16:50 sí sí fútbol en qué equipos jugadas en el Alberite bueno y qué tal os va este año la temporada bien bien si ganáis en papel

Voz 0116 16:58 es perdés cual qué es lo que más perdió un balón

Voz 8 17:00 los demás algunos empatados igualados bueno pues está muy bien sólo una derrota esta fantasma

Voz 0116 17:05 digo bueno pues adelante tu pregunta para

Voz 8 17:08 eh para Sergio mito caído en qué año gaste es tu primera medalla

Voz 0853 17:14 durante muchísimo tiempo hasta cuando yo empecé cuando yo empecé con las artes marciales en Soria yo soy de allí empecé a competir en taekwondo gane algunos títulos pero luego una temporada que deje que deje la competición por distintas circunstancias abajo llamados podemos mayores y cambian esta es la primera competición que Yago de Brasilia en You should que ha sido este año y el primer gran triunfo el los demás habían sido pequeños campeonatos nuestra

Voz 0116 17:45 nada mal empezar a competir es el campeón de Europa e imaginas con el Alberite campeón de Europa eh bueno pues eso es cuestión de entrenar mucho verdad que soy mucho bueno pues gracias por tu pregunta Yves Le damos un aplauso si el Call

Voz 6 17:59 no muchísimas gracias

Voz 0116 18:02 a ver dónde está el alumno a podían aquí preparada bueno venimos con avería eh esté ha pasado

Voz 7 18:08 que cae portátiles

Voz 0116 18:10 darse y que te Cures pronto y rápido haces algún deporte bueno cómo te llamas perdona

Voz 7 18:15 Ana calle Cayetana encantado de saludarte

Voz 0116 18:18 algún deporte si cual

Voz 7 18:21 ahí está haciendo gimnasia rítmica

Voz 0116 18:23 bueno ahora tienes que estar un poco parada no lo puedes hacer con la mano izquierda vendada verdad bueno qué es lo que más te gusta de la gimnasia rítmica

Voz 7 18:31 cuando calentamos todas juntas y que empezamos a hacer Bayliss todas hijo jugando eso

Voz 0116 18:40 te lo pasas bien si bueno pues adelante con tu pregunta Cayetana a Sergio

Voz 7 18:44 cuál es el motivo de que cuando era niño vi entrenando

Voz 0853 18:49 pues estos yo creo que es un poquito como a todos cuando cuando eres niño siempre nos llama la atención no en mi caso a mí siempre me gustaron las artes marciales y lo por desgracia ya con hoy ya durante mayor en nuestros años Nueva Vía tantas oportunidades como hay ahora de de encontrar sitios no dónde hacer la hacer distintas cosas estaba muy limitado pues había fútbol en Soria Set practicaba mucho Voleibol también jugué durante bastantes años pero a mí lo que me llamaba la atención en las artes marciales yo empecé pues pues en un gimnasio pequeñito trabajando el taekwondo y con las limitaciones que había entonces y hasta que vine aquí ya Logroño donde era un poquito más grande ya había más opciones de de trabajar otras distintas disciplinas pues no descubrir nuevas nuevas artes marciales nuevas cosas que la verdad que es de las que me han traído hasta aquí a este momento pues Cayetana con un pues empezamos con

Voz 0116 19:51 doce años empecé a las artes marciales cuántos años tienes Sergio cuarenta y dos aparentes cuarenta y uno a que que muy bien dependo vamos bien bueno Cayetana muchísimas gracias por tu pregunta un fuerte aplauso para para Cayetana creo que vamos a pasar a los alumnos de quinto no creo que sea así eh si están preparados que pase por aquí el siguiente alumno o alumna a quién le toca quién es el siguiente alumno por ahí viene vale que viene a mi espalda y no lo no lo veía bueno leamos un aplauso no parecen graves qué tal estás bien cómo te llamas Marta hola Marta hay que superar la vergüenza ver dábamos haberle en fin venga Marta qué deporte practicas

Voz 8 20:34 ahora en lo practico nada pero hace tiempo practicaba baloncesto baloncesto

Voz 0116 20:39 pero bueno también te gustará jugar con los amigos y las amigas todas estas cuestiones en el patio del recreo y demás no oye pues adelante con tu pregunta para Sergio

Voz 8 20:51 el cual fue reacio al recibir la medalla

Voz 0853 20:57 pues la verdad es una sensación no es una sensación maravillosa estupenda sobre todo cuando cuando terminas no el después de todo el esfuerzo todo el entrenamiento todos los meses de trabajo que hemos quema los llevado gracias a toda la gente que me ha ayudado en el momento de recibir la medalla es el el culmen ya de de todo todos se sacaba ya todo eh aquí está el premio tu trabajo bueno pues aquí al final queda reflejado en una medalla y la sensaciones muy agradables orgullos no sólo por mí eh yo soy el que ha ganado la medalla pero todo lo que ello todo este trabajo toda esta medalla no sería posible sin por ejemplo mi compañero Diego Santín que ha sido el que me ha estado ayudando constantemente con el tema de la nutrición sin duda gimnasio hangar que ha sido el que ha ultimado Mis detalle de mi mi preparación física a tope y es el que me apuesto súper fuerte sin Ciprian de Ítaca cayó su que ha sido mi profesor y el que y el que me ha llevado a a tener todo toda la lata bajo técnico sin todas las alumnos y todos los compañeros de tanto de la escuela la como de la escuela ahí su que son los que me motivan para seguir adelante y seguir trabajando así que es un gran orgullo haber recibido la medalla y sobre todo es un gran orgullo por ellos porque eh una pequeña parte de este de esta medalla un es de cada uno de ellos no sólo mía es justo que que que repartirla y que todos se sientan partícipes de del éxito porque es absolutamente imposible que esto hubiera llegado a ningún puerto eh si hubiera navegado solo

Voz 0116 22:38 eh Sergio podemos pensar todos que viví su pues al final sales a comprar pelear o hacer el combate con con otro rival que es un deporte individual pero detrás siempre hay trabajo en equipo que es otro de los valores que aquí en Ser de puedo ser activo Nos encanta poner en valor no el hecho del trabajo en equipo que que el mérito puede ser tuyo evidentemente sin duda alguna pero que hay mucha gente detrás y eso es algo que los alumnos deben conocer desde desde ya no que que todos hacen equipo

Voz 0853 23:04 todo absolutamente todos hacen equipos siempre tiene que haber una un conjunto de gente que te rodea sea algo que se transmite en las artes marciales es el respeto sobre todo a los compañeros nadie crece nadie crece sólo vale sí que es cierto que las artes marciales o los deportes de de confrontaciones de contacto no no no podemos esconder a mí salgo de las partes es una de las partes que más me encanta me gusta de esas artes marciales no me puedo ocultar detrás del trabajo de otras personas sino que soy yo el que está ahí Valley soy yo el que tiene que dar todo en el momento en el que toca salir a competir pero todo esto como he dicho sin alguien pues como mis compañeros cómodo tanto en la parte nutrición Diego como la parte de toda la preparación física Eduardo en gimnasio Hangar como toda la preparación técnica con Ciprian en Ítaca su como todos mis compañeros ya es absolutamente imposible que hacer ahí es nada si no hay un conjunto detrás de personas que te rodean te apoyan y te ayudan en ese trabajo técnico es básico y fundamental ante todo nosotros lo que hacemos siempre en la escuela tanto en la escuela de Lluís

Voz 0081 24:16 sí su brasileño en Ítaca como en la escuela de Logroño

Voz 0853 24:19 no es crear una familia una gran familia sentirnos apoyados

Voz 1200 24:24 que la gente salga un poco de su sitio

Voz 0853 24:28 no desertado de confort no ahora que se habla tanto conozca nueva gente y eso es una de las grandes oportunidades que tenéis con el deporte no sólo con las artes marciales y con el deporte en general es que vais a conocer a cantidad de gente además gente gente sana a gente buena no el deporte yo mejor las mejores personas que he conocido siempre las eh las eh las he tenido siempre en un en un gimnasio que es donde yo estoy rodeado pero siempre vinculadas con el mundo del deporte de gente que valora el esfuerzo que valora la disciplina que valora el trabajo de verdad contrabajo nadie os va a poder decir que no permita que nadie nos diga nadie se nadie diga nunca que no podéis hacer algo que no puede llegar a ser nadie que no no hagáis esto no haga otro con vuestro trabajo en vuestro esfuerzo podréis llegar a donde os dé la gana vale eso es todo lo contrario

Voz 0116 25:15 examen exámenes estudiar siempre siempre eh ya saber

Voz 0853 25:19 es algo que tenemos nosotros clarísimo nuestra escuela de gran maga este este mes por ejemplo hay un niño que no ha venido porque ha suspendido lo primero lo más importante que cuando yo hablo de respeto siempre hacia ellos el primer respeto que tienes que tener es hacia los que hacia las personas quienes aparte Llesta vuestra vida son los más importantes de todo que son vuestros profesores en el colegio son los que os van a dar todas las herramientas para ser alguien en la vida es fundamental que respeté is it que valores lo que ellos hacen porque es la base de todo lo que vais a ser VUE

Voz 0116 25:50 es fantástica respuestas a tu gran pregunta muchísimas gracias un fuerte aplauso para

Voz 6 25:56 la luna seguimos

Voz 0116 25:58 a a escolares no sé a quién le toca si está preparado viene por ahí detrás eh estamos en el colegio a ver si Avelina Cortázar de Alberite aquí viene el siguiente alumno ya se sienta has visto qué pedazo de medalla eh es grande

Voz 0853 26:13 esta es gran dota bueno cómo te llamas Juan

Voz 0116 26:15 hola Juan hacer algún deporte Si a qué juegan a Rudy a fútbol a Ruth Villa fútbol vale donde donde juegas a Rubén el años en Logroño ya ya fútbol aquí vale en Alberite que te gusta más el rugby o el fútbol no sabes el rugby es un deporte con también con valores muy profundos e porque hay mucho contacto y evidentemente hay que entrar limpio hay que jugar limpio son cuestiones que me imagino que que os dirá el entrenador que es lo que más que es lo que más destacadas del rugby

Voz 8 26:44 eh que los platos silos

Voz 0116 26:47 que hay que hacerlo siempre todo con limpia con limpieza no porque si no podéis hacer mucho Banksy

Voz 7 26:51 sí

Voz 0116 26:52 pues adelante con tu pregunta para Sergio

Voz 8 26:54 por qué te gusta el policía local

Voz 0853 26:58 pues eh me gusta ser policía local porque creo que es una buena una un trabajo donde me permite como he dicho antes estar en contacto con muchísima gente conocer a muchísima gente y luego hacer un la labor que que bueno que es muy gratificante insatisfactoria que es ayudar a ayudar a los demás vale es aparte de todo el mundo piensa la policía como y bueno pues como alguien no sabemos si ponemos multas hacemos tal vez nuestra gran labor nuestra principal labor y la que tenemos que defender siempre es la cercanía al ciudadano estar cerca de ellos para para el las situaciones comprometidas So Ho cuando realmente se nos necesita esta echar una mano y ayudar que es nuestra principal labor es ayudar a la gente es con lo que disfruto con los yo disfruto mucho de mi trabajo me gusta eh bueno pues la verdad que también es gratificante no tener un un una labor que en la en la cual nos permite ese contacto directo con la gente a echar una mano siempre que se pueda en situaciones muchas veces comprometidas y que realmente pues también suponen una gratificación personal cuando cuando las cosas salen bien y Invest que pues infinidad de situaciones se resuelven de forma positiva cuando realmente han empezado de una forma muy complicada

Voz 0116 28:15 bueno pues ahí está eh por eso hay policías locales nacionales Guardia Civil evidentemente para la seguridad de todos y para siempre estar ayudando al ciudadano que es que es de lo que te gustaría ser Polly

Voz 8 28:27 sí bueno pues adelante

Voz 0116 28:29 qué estudiar hay que estudiar y hacer mucho deporte hacer mucho deporte gracias un aplauso seguimos recibiendo al

Voz 6 28:35 los

Voz 0116 28:38 no sé a quién le toca es que vientos por detrás y que gracias Le damos un aplauso verdad claro bueno pues cómo te llamas ni amo a hola encantado de saludarte haces algún deporte

Voz 8 28:55 si juega al fútbol donde jugar a fútbol en Alberite vale de eres del mismo equipo que tu compañero o no o de otro si siguen o sea que sólo ha perdido un partido no pero somos de otra Kato

Voz 0116 29:08 a otra categoría y vosotros qué tal número de victorias siete empates y derrotas victorias una más todo pero poco a poco hay que tenéis mucha capacidad de mejorar que eso es muy importante la verdad es que sí bueno pues adelante con tu pregunta

Voz 7 29:26 bueno pues como te sentiste un poquito antes de jugar contra tu rival

Voz 0116 29:34 claro la la gestión de los nervios no antes de un examen imagino a ver quién se pone nervioso antes de un examen bueno Sergio a ver como controlamos esos nervios pues te preparas

Voz 0853 29:48 sobre todo te preparas mentalmente visualizarse muchas veces la pelea y visualiza es muchas veces lo que vas a hacerte visualizar es imaginar dentro de tu cabeza cómo quieres que salga todo intentando calmar esos nervios pero realmente cuando suena tu nombre por megafonía te llaman ya para para entrar en el tatami es complicado el corazón se acelera ahí y es complicado gestionar esos nervios sí que es cierto que una vez que entras cuando ya estás en el momento ya de la pelea en el momento de el combate es como si si todos todo desaparece eso lo estás concentrado en lo que estás haciendo y me encontré muchísimo más tranquilo de lo que de lo que de lo que esperaba con ganas con ganas de salir con ganas de salir ya

Voz 0116 30:35 esto es muy importante también para vosotros cuando afronta los exámenes importantes son importantes todos es concentración meterse en lo que se está haciendo no acción hay que pensar sólo en dar las respuestas adecuadas si se ha trabajado antes claro evidentemente dejó el asunto por mucho que te concentras seis

Voz 0853 30:51 muy complicado así los es tanto para los exámenes como para los estudios sobre todo como para el deporte y la competición requiere trabajo requiere esfuerzo como he dicho requiere una preparación previa importante vale no dejéis no sabéis como yo muchas veces esta vez no habrá de hacerlo de ese dejas las cosas para último día los estudios que luego sale bien pero normalmente las cosas no salen bien porque si puede salir una vez puedes tener suerte pero los los éxitos y los resultados vienen del trabajo continuado no sólo de del último día eh

Voz 0116 31:24 pues muchas gracias fantástica pregunta un fuerte aplauso

Voz 6 31:27 seguimos recibiendo a los invitados a que los hagan

Voz 0116 31:31 sus preguntas las dudas que tengan aquello que quieran conocer vamos por sexto ya si os parece creo que es tenemos ahí a la alumna preparada Chas ha quedado como sorprendida verdad bueno viene viene otros los sellos perfecto pues eh dime tu nombre David hola David eres de contó verdad

Voz 8 31:48 sí de David qué deporte haces

Voz 7 31:52 sin uno

Voz 0116 31:55 y alguno más indie

Voz 7 31:57 ajedrez es que los que sea deporte bueno sí

Voz 0116 32:00 diez Deportes deporte es deporte porque hay que desarrollar muchas la concentración que eso se necesita en el deporte es también físicamente son partidas que pues muy rápidas muy exigente saques que es un deporte no dudes en ese respecto que te gusta más el ajedrez o el kick boxing no lo sé bueno estás en ello verdad tiempo al tiempo pues adelante con tu pregunta

Voz 8 32:19 As participar alguna vez en unos Juegos Olímpicos no no no

Voz 0853 32:24 os olímpicos y el trabajo el trabajo que hay que hacer para para para participar en los Juegos Olímpicos aparte de este año en Brasilia en You y suyas he comentado antes es un deporte que cada vez se practica en más lugares del mundo eh aquí gracias a esa repercusión tan mundial que está teniendo o no y los grandísimos eventos que se están realizando en todos los países muchísimos países del mundo eh probablemente en las próximas Olimpiadas participe como deporte invitado es el primer paso para que luego se convierta en deporte olímpico con lo cual no es deporte olímpico todavía no tiene no tiene esa faceta eh no tiene esa ese reconocimiento pero seguramente en las en las próximas Olimpiadas a participe como de como deporte olímpico como os he dicho a mí ya me pilla en poco

Voz 1200 33:19 elevado de vamos a decirlo así de de veteranos es igual de los próximos Juegos Olímpicos de veterano ahí está al doscientos por cien

Voz 0853 33:27 aquí yo ojalá ojalá sería una experiencia increíble no pero bueno hay que dejárselo a las nuevas generaciones que vienen dando fuerte

Voz 0116 33:35 aquí alrededor en esta comarca tan extraordinaria tenéis ejemplos de dos olímpicos así que todos podemos llegar a los Juegos Olímpicos con con Coloma como cada Camilo Santiago así que ya lo sabe y eso es algo extraordinario único en la vida unico que es una experiencia increíble mucho trabajo mucha constancia tener referentes muy cerca de que se puede conseguir que los sueños se hacen realidad gracias por tu pregunta tenemos tiempo para sólo una pregunta así que a quién decida pues pues o que suban las dos pasan lazos P para que pase las dos fuerte aplauso

Voz 6 34:08 yo creo que te hacemos dos preguntas rápidas con dos respuestas rápidas e bueno acercaron las dos acercaron las dos como llama

Voz 8 34:15 Leire y Ana Illana vale pues adelante Leire con tu pregunta llana a ver si lo hacemos rápido cuántas horas diarias dedicadas al al deporte

Voz 0853 34:24 pues muchas la verdad agosto normalmente intento hacer dos sesiones una trabajo de fuerza por la mañana trabajo de gimnasio trabajo más funcional para trabajar Mi cuerpo y luego por las tardes hago los trabajos técnicos Malet tanto trabajo técnico de nuestras clases de que era mala

Voz 8 34:43 para ir adelante con tu pregunta cuando empezaste a practicar este deporte

Voz 0853 34:47 pues en este deporte brasileño tu hace ya muchísimos años que no conozco pero practicarlo de forma continua hay en serio y con intención de competir hace dos años más o menos

Voz 0116 34:59 tenemos a un ultimo alumno de sexto yo creo que eres también Ferraz bueno pues la dejamos que se siente eh nos despedimos con un aplauso verdad claro que sí te llamas no llamo Juan a Juan pues dispara con tu pregunta

Voz 8 35:12 si sirvió para algo el su para ser policía

Voz 0853 35:19 cuando tienes un trabajo donde se pueden dar situaciones comprometidas la mejor forma de solucionarlas es donde menos riesgo corra tu integridad física es teniendo conocimientos de de un arte marcial en este caso nosotros empezamos con el gran maga y ahora con el Judith su y por supuesto que en muchas son la situación es en las que nos hemos visto comprometidos hemos tenido alguna situación de riesgo pues ha servido mucho pues ha servido de mucho para provocar el menos daño posible y que todo salga todo salga de forma correcta

Voz 6 35:50 pues gracias por tu pregunta no sé si quieres apuntar algo más nada perfecto pues muchas gracias un aplauso hacemos un breve receso para la publicidad y regresamos con la comunidad educativa con los propios para charlar poquito pero cosas importantes

Voz 0116 36:03 aquí de este centro estar

Voz 6 37:23 les damos una aplauso muy grande que se lo ha ganado en sin duda alguna mucha fuerza para Tous próximas competir

Voz 0116 37:29 Kenneth enhorabuena ir recibimos seguimos con la magia la magia de la radio porque hay otros Sergio e está de moda Sergio Sergio Nebot prosas no te Colegio de este de este profesor de este de este centro de aquí en Alberite muy buenas tardes también está en este caso David había que es también profesor en el en el cole yo creo que se está acoplando un poquito bajo yo aquí ya está ya está sin problema ninguno bienvenidos ambos dos eh has hay dos proyectos que me gustaría destacar rápidamente no tenemos mucho tiempo disculpable que es un proyecto sobre medio ambiente Sergio no sé qué o David B la la así pues solía pasar estas cosas cuéntanos en qué consiste ese proyecto de medioambiente

Voz 1200 38:10 bueno pues trabajamos en una red entre centros dentro de La Rioja que participa a su vez una red más grande a nivel nacional que se llama es en red aquí en La Rioja se llama CES que son centros educativos hacia la sostenibilidad es once un proyecto que está basado en la participación del alumnado como ha dicho Sergio antes no puedes hacer nada solo hay que extender redes hay que colaborar con gente de todas partes y sobre todo es muy importante que desde pequeños sepamos ser ciudadanos participativos con iniciativa con esfuerzo con interés por lo que estábamos haciendo que dejemos atrás esas frases típicas que nos han enseñado siempre de lo que tenemos que hacer que no sabemos lo que realmente significa que hagamos un bien porque realmente creemos en ellos

Voz 0116 39:03 Sergio en veinte segundos mejora del centro

Voz 0995 39:05 de forma si constante obstante es un proyecto que estamos haciendo en el cual pretendemos Mehr cómo podemos aunar esfuerzos dentro del centro para hacer niños del futuro que sea niños colaborativos que tengan valores da importancia a todo aquello que que que hace que el niño se desarrolle tanto en la cooperación con el deporte como en el el ser buenos ciudadanos como decía él en todos los ámbitos y es un proyecto de centro

Voz 6 39:30 pues gracias a todos un fuerte aplauso ponemos frente Mazo y nos despedimos hasta mañana gracias a todos por abrieron las puertas de vuestros centro ha sido un auténtico placer muchísimas gracias

