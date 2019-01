Las noticias de Asturias, 16:02 (23/01/2019)

Voz 2

00:06

buenas tardes el temporal que asola Asturias las intensas lluvias la nieve y el viento no provocada hasta el momento ciento sesenta y seis incidencias en toda la región y ha obligado a cerrar varios centros educativos esta mañana es evacuada a los pacientes del Hospital de Arriondas como medida de precaución y todas las miradas están puestas en los ríos asturianos hay ocho en alerta por intensas lluvias en las seis y cuarto de la tarde cuando tendremos pleamar estas circunstancias meteorológicas han provocado la interrupción de la circulación ferroviaria entre Pajares in Navidad ellos están viendo afectados los trenes que circulan entre León y Oviedo además la línea de ancho métrico entre Oviedo Santander Se encuentra también interrumpida por estas condiciones meteorológicas adversas concretamente entre Soto de Dueñas y Arriondas por lo que se ha puesto en marcha un plan de transporte alternativo por carretera entre Oviedo Yllanes para las relaciones de media distancia afectadas en la línea de ancho métrico Oviedo infiel esto está interrumpida la circulación entre medias Giotto y entre Karanka dos e infiel esto también se ha establecido un plan de transporte alternativo por carretera entre Oviedo y el Verón en el primer caso y entre infiel esto Nava en el segundo ahora mismo demás están cerrados al tráfico los puertos de San Isidro y en otros seis puertos se circula con cadenas y el consejero de Industria Empleo y Turismo del Principado Isaac Pola se ha vuelto a referir hoy a la situación de Alcoa y ese nuevo plazo de seis meses que ha dado la compañía los trabajadores Pola ha asegurado que desde el Principado junto con el Gobierno central ya está trabajando en buscar inversiones inversores is soluciones integrales que garanticen el empleo Pola en la Cadena Ser lo escuchamos