no no es definitivo pero podemos eche a un lado y deja sola Carmena fuentes de la dirección regional de Podemos aseguran a la SER que a día de hoy renuncian a presentarse a las elecciones municipales del veintiséis de mayo ir denuncian también a integrarse en la plataforma más Madrid Manuela Carmena han decidió dar este paso después de escuchar a la alcaldesa de esta mañana en Onda Cero que no cuenta con Julio Rodríguez GT o no al en principio

Voz 1

00:41

yo no no sé no no he pensado en él si si él estuviera interesado y no sé pues a lo mejor para llevar el área de el área de policía pues a lo mejor sí pero en principio no