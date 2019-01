Voz 0313

00:00

yo no comprar los libros son los compró en la librería aunque tarden más porque después la libra era compra la pescadería el pescadero en la carnicería el carnicero compra pan y así funcionan país bueno pues hoy les presento la teoría cuánto queremos somos la hostia no no lo digo yo que podría decirlo también lo dice Sergio Acedo en una carta que está rodando cada vez con más fuerza por las redes sociales habla de los trabajos de rescate del niño de de Totalán de Julen y explica lo siguiente una empresa de Murcia fabricado en ocho horas unos tubos que tardan habitualmente en hacerse cuarenta y ocho y los ha traído una empresa de Alhaurín el Grande ha paralizado sus actividades para construir en menos de veinticuatro horas la cesta con la que bajarán los mineros y un taladro gigantesco una empresa de Málaga ha cedido sus cámaras de fibra óptica para tener visión del pozo un equipo de rescatadores asturianos especializados en rescates mineros vinieron al segundo día decenas de camiones y excavadoras llevan días trabajando en desmontes una enorme tuneladora dejado sus trabajos a la M40 ha desplazado a Málaga una asociación de mujeres de Totalán prepara cada día raciones de desayuno comida cena para los cientos de personas que trabaja sin descanso día y noche la gente de este país dice es la hostia pero hay un puñado de políticos añade empeñados en que los españoles vivamos eternamente enfrentados independientemente del resultado final del rescate del pequeño Julen hemos demostrado que cuando queremos nos da igual todo el día que entendamos que esa debería ser siempre Latitude ese día dice empezaremos a ser un gran país mientras no les demos una patada en el culo a quienes hacen del enfrentamiento y la división su modo de vida seguiremos poniéndonos piedras en el camino a nosotros mismos creo sinceramente que deberíamos reflexionar un poquito sobre estas palabras de Sergio pensar un rato después que cada uno actúe en consecuencia bienvenidos a La Ventana