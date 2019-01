Las noticias de Navarra, 17:02 (23/01/2019)

el Gobierno foral asegura que la situación del taxi en Navarra no es la misma que en otros lugares donde han convocado huelgas como Madrid o Barcelona en nuestra comunidad ha asegurado la consejera portavoz María Solana tras la reciente modificación de la Ley del taxi hay una regulación bien revisada y actualizada por lo que entiende que se está en otra situación y en principio no tienen noticias de lo contrario y hablando de transporte queda certificado la AP quince con la aportación ya recibida del Gobierno central será gratis salvo el IVA para los trayectos de ida y vuelta en el día algo largamente reivindicado desde la ribera ser Tudela Marta Jiménez

resquicios legales que permitirían aplicar la gratuidad absoluta en esta vía como ocurre en otras muchas comunidades cercanas Tomás Aguado ex alcalde de Marchante

Voz 5

01:10

pero no sorprende un poco no porque en otras comunidades autónomas como La Rioja grabó efectivamente esta medida se utiliza y ahí no se paga por parte de