Las noticias de Galicia, 17:02 (23/01/2019)

por fin hoy a la tercera hay después de ser requería por la policía ha declarado en la Audiencia de Pontevedra la cuñada de la presidenta de la Diputación Vanessa Falk que ha respondido visiblemente nerviosa con evasivas diciendo que no tenía ni idea de lo que le preguntaban ha llegado a afirmar que no recordaba si había trabajado alguna vez en su vida el juez ha llegado a advertirle de que si sería si podía ser acusada de un delito de obstrucción a la justicia entonces ha reconocido la elaboración de encuestas con llamadas desde el Ayuntamiento y no en la sede de la concesionaria que la contrató mil llamadas en diez días según consta en el expediente municipal cifra que una perito que ha declarado después ha cuestionado que sea posible realizar esta licenciada en Sociología aquí en el Juzgado Instrucción en que algún informe pericial sobre las encuestas investigadas en la causa del enchufe ha declarado en sala que éstas fueron encargadas por el ayuntamiento vigués a precios por encima de valor de mercado y que además carecían del rigor metodológico mínimamente exigible más cosas la portavoz nacional del BNG seguido precisamente a Vigo para evaluar la situación sanitaria de ese área Ana Pontón no se fía de las promesas de la Xunta para afrontar la crisis de la sanidad ir reclama compromiso presupuestario

Voz 2

01:13

que de nada valen promesas sin luego no entendían consignación Orza mentar ya porque sin Orza menos no se puede hacer política sanitaria no se puede contratar a más personal iOS propias apropia incerteza pues también están poniendo sobre la mesa Josefa es de Servizo cuando mantienen a su a dimisión porque no se fían Norman que no se fíen porque estamos muy acostumbrados a que Partido Popular cada promesas que se quedan en promesas