la Comunidad de Madrid se muestra ahora dispuesta a sentarse a dialogar con el Ayuntamiento en una mesa técnica algo a lo que se negó ayer para tratar de buscar una solución para el sector del taxi aunque el presidente madrileño Ángel Garrido dice que no negociará nada que tenga que ver con las contrataciones el tiempo mínimo de antelación con el que se puede reservar un WC como ha ocurrido en Cataluña Cataluña

Voz 2

01:03

esa gente que hoy en día todavía vive que hoy en día todavía tienen familia que parte de su biografía no la pueden explicar o entender lo pueden cerrar esas heridas hasta que no se haga justicia justicia lógicamente no puede haber reparación