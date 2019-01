Las noticias de Galicia, 18:03 (23/01/2019)

Voz 1817

00:05

crónica política después de mantenerse en silencio durante meses Xosé Manuel Beiras comparece de nuevo público esta tarde pero no para hablar de la ruptura de mareas sino para lanzar dardos contra Vox sobre la candidatura en las europeas no descarta que a Nova concurra con Benega Esquerra y EH Bildu informa Ricardo Rodríguez Beiras considera que marean nunca debió llegar a esta situación pero evita juzgar el papel jugado por Ruiz no quiere valorar sin Mare ha fracasado a no va a estar hasta después de las municipales cualquier decisión sobre su futuro si rompen definitivamente con En Marea Beiras ha evitado pronunciarse dice para no condicionar ese debate en el seno de Nova tenemos dificultades para escuchar estas escuchar ese sonido no podemos escucharte decía a ese sonido de Jose Manuel vidas en todo caso hoy ha centrado como decía sus dardos contra Vox ha pedido la ilegalización de un partido que califica como nazi sobre las europeas abre la puerta a un pacto con Bildu y Esquerra BNG dice que a Nova está de acuerdo con el llamamiento realizado por Arnaldo Otegi apunta además la catedral de Santiago deja de acoger la celebración de misas a partir del próximo lunes por las obras que se desarrollarán en el interior de la nave durante doce meses según ha anunciado la Iglesia católica en un comunicado señala que las obras por su alcance y magnitud harán imposible mantener la normal actividad en el altar mayor naves en las capillas de la basílica por lo que las ceremonias de cultos se desarrollarán en otras iglesias de la ciudad así la misa diaria del peregrinó a las doce se celebrará en la iglesia de San Francisco y las principales solemnidades