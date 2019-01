Escucha las noticias de las 19:00 (23/01/2019)

en buenas tardes nuevo obstáculo en el rescate del pequeño Julen en esta ocasión en forma de saliente está en el tramo final de la galería de sesenta metros por dónde deben bajar los rescatistas está a unos diez metros del fondo pero impide que la sección de tubos metálicos lleguen hasta el final sin asegurar ese pozo no pueden entrar la Brigada de rescate de minero de Asturias para excavar a mano los cuatro metros que lo separa del pozo donde Julen cayó hace más de doscientas cuarenta y seis horas la solución pasa ahora por rebajar por limar esa sección final de los tubos menguar el diámetro para salvar es es alguien te y cuánto tiempo se va a emplear pues los responsables del rescate ya eluden dar cualquier tipo de plazos

gracias Ignacio ya está en marcha la votación de los taxistas de Barcelona hay seis urnas para votar si se levanta o no el paro pero el proceso puede alargarse mucho nuestro compañero de Radio Barcelona Albert Prats sigue

Voz 3

01:11

oye desde hace una hora miles de taxistas votan si ponen o no a la huelga lo pueden hacer hasta las diez de la noche en una de las seis urnas de cartón que el comité organizador ha colocado en medio de la plaza Cataluña todos ellos tiene ya una papeleta con una pregunta muy clara Se levanta el paro sí o no muchos aún no lo tienen claro de momento incertidumbre total de cuál puede ser el resultado