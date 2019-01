Escucha las noticias de las 21:00 (23/01/2019)

hola qué tal muy buenas a todos Carrusel siete cambios en el once del Barça respecto al último partido Valverde dosifica y de qué manera a la columna vertebral de su equipo pensando en la Liga y sobre todo en la Champions como decíais descansan Messi Busquets que se han quedado en casa Suárez Alba y Coutinho en el banquillo en cambio acaba de llegar aquí debuta como titular Kevin Prince Boateng Éste es el once del Barça con Files en en portería Se miedo lateral derecho Pique y la inglés pareja de centrales Sergi Roberto lateral izquierdo Rakitic será hoy el medio centro del equipo con Artur y Arturo Vidal en el centro del campo y arriba Malcolm Boateng Carlas Alagna

hola qué tal muy buena ola carros él pues si la sorpresa de Machín Illa sorpresa a los aficionados del Sevilla que no dan crédito al once del Barça Ike esperan que su equipo se era capaz de al menos complicada eliminatoria un buen resultado en la ida ese es el equipo Kelly que Machín con alguna variación Soriano en portería esta siendo el portero de la Copa mercado ya he Sergi Gómez es lo centrales que Jesús Navas en la derecha Escudero en la Izquierda Amadou en el centro del campo con Sarabia iban llega arriba pro mes Event ceder estrés que va fino está el portero el mundo descansa ya Andrés Silva también no está Roque Mesa tampoco Aleix Vidal tampoco Munir tampoco cañón pero este es el equipo que propone Machín para intentar la machada llegar con vida la vuelta