Escucha las noticias de las 02:00 (24/01/2019)

Jornada muy intensa en el sector del taxi durante la jornada de hoy más de cinco horas de votación en la plaza de Cataluña dos horas más de recuento manual mucho frío entre los taxistas que se han quedado hasta el final aplausos abrazos pero también indignación y cabreo entre algunos colectivos no será hasta mañana o no sea ésta hasta hoy a las seis de la mañana cuando quedará oficialmente desconvocada la huelga ese empezarán a retirar los taxis que siguen bloqueando la Gran Vía de Barcelona

Voz 0127

01:42

gracias al ver la Unión Europea da su apoyo a la Asamblea Nacional de Venezuela después de que su presidente Juan why do sea ya autoproclamado presidente interino hasta ahora más de una decena de países latinoamericanos han dicho que apoyan a Why do en las calles del país siguen las protestas en las que han muerto hasta el momento al menos ocho personas Rafa Muñoz