Escucha las noticias de las 03:00 (24/01/2019)

Voz 0127

00:00

son las tres las dos en las Islas Canarias Ana Mato buenas noches buenas noches el Gobierno español pide a la Unión Europea que actúe unida ante la crisis que se ha abierto en Venezuela después de que Juan Why do el presidente de la Asamblea Nacional se haya autoproclamado presidente del país Podemos Izquierda Unida lo califican de golpe de Estado y PP y Ciudadanos exigen a Pedro Sánchez que reconozca Why do como presidente Rafa