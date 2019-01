Hoy por Hoy 24/1/2019 Tramo 6:50 a 7:00)

Voz 8

07:22

pues que todavía no tenemos ningún dato firmado porque las cláusulas que Nos han puesto no estamos de acuerdo con ellas que cuanta que no que no nos perjudica más que beneficia blog ya no beneficiando sino simplemente tener una seguridad de de seguir quedándonos en casa nosotros que decir porque sido piensa bien ninguna familia firmaría eso en condiciones normales pero también tengo que decir que está todo ha mirado abogado se os anos que no hemos querido firmar porque no nos ha apetecido no hemos firmado porque lo hemos llevado abogados nos ha dicho que eso no era así