Hoy por Hoy La Rioja (24/1/2019 Tramo 7:20 a 7:30)

es esto lo está investigando la Policía Judicial nosotros sospechamos que ha podido ser provocado de forma intencionada por qué motivos bueno él ese les obligó a presentar un plan de desmantelamiento finalizaba el plazo hace poco tiempo no para presentar ese plan de desmantelamiento sin que se hubiera hecho y de repente se quema de la instalación no en fin las casualidades yo pocas veces creo en ellas no

Voz 0453

05:13

con la parte del norte de España vamos a meter un escrito a la nuestra que tienes que de Transportes solicitando más o menos lo que ya tenía por ejemplo lo que ya tenía Barcelona mientras tanto eh hablaremos con con lo que esto todo gremio todos los taxistas hasta la o intentaremos hacerlo para que voten una decisión y entonces ya quedaremos a la espera de lo que diga tachuelas una sola pregunta ha ido a la huelga o no para no dejar al a la comunidades taxis evidentemente yo no puedo dejar a todos a a la comunidad mientras no para que una asamblea de doscientos setenta pero abrió la puerta de las oficinas Ia haremos un llamamiento y cuando vengan les informará hay votarán eh el Animos ir Isabel los tiempos llevamos ocho años engañar