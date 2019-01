Hoy por Hoy La Rioja (24/1/2019 Tramo 7:50 a 8:00)

Voz 9

08:07

que el número de de de expedientes por sí mismo no da mucha información es decir que dependiendo de con qué lo compares pues pueden ser muchos pueden ser pocos en realidad si lo comparas eso es una cosa que he hecho este año que ciertamente me ha sorprendido que si se compara con lo que ocurre con otras universidades aquí tenemos un número bastante elevado de expedientes pero me parece que esos relaciona directamente con con algo que es muy positivo de nuestra Comunidad que es el hecho de que al ser pequeña y además no solamente creo que es porque es pequeñas no por la calidad humana de quienes formamos parte de la comunidad universitaria pues digamos que es proclive a que las relaciones sean mucho más fluidas y que entonces resulte mucho más fácil mucho más cercanas no la relación de de todos los órganos estatutarios con los miembros de la comunidad universitaria no no me parece que por lo que si estamos en contacto permanente no los defensores de todas las universidades españolas que esta universidad sea particularmente problemática en absoluto no