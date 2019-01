Hoy por Hoy La rioja (24/1/2019 Tramo 8:20 a 8:30)

cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones que pueden ser persistentes en la primera mitad del día la cota de nieve se situará en mil metros bajando hasta los setecientos los vientos soplarán con intervalos de fuertes y las temperaturas en ligero descenso las máximas hoy no van a superar los ocho grados de hecho está activo el aviso a Mas Ello en la ibérica por nieve viento ayer esas fuertes rachas de viento dejaron hasta dieciocho incidencias en Sos Rioja rachas de viento que superaron los ciento ocho kilómetros hora en la zona de Ocón quedan ahora de nueve minutos para las ocho y media en el centro de Logroño ambiente lluvioso como toda la mañana y ahora seis grados

y en las carreteras ahora mismo no hay complicaciones el presidente de La Rioja visitó en Fitur para presentar los recursos turísticos y las nuevas acciones de promoción de La Rioja que se llevarán a cabo durante este año por lo demás lo estamos contando el Ejecutivo regional sospecha que el incendio de la antigua planta de reciclaje de Pradejón ha sido provocado así lo ha dicho el consejero de Medio Ambiente quién además ha reiterado que esa planta no tenía autorización para almacenar residuos la propiedad había sido requerida para que la desmantelará Íñigo Nagore

Voz 6

02:04

esto lo está investigando la Policía Judicial pero nosotros sospechamos que ha podido ser provocado de forma intencionada por qué motivos bueno él de se les obligó a presentar un plan de desmantelamiento finalizaba el plazo hace poco tiempo no para presentar ese plan de desmantelamiento sin que se hubiera hecho y de repente se quema la instalación no sin las casualidades yo pocas veces creo en ellas no