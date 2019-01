sabes anoche desconvocaron sus protestas en Barcelona pues aquí en Madrid mantienen el pulso con las instituciones sin duda el punto más conflictivo de esas protestas sigue siendo en este momento el acceso principal la puerta sur de este enorme pabellón que es Ifema y que ahora acoge la Feria Internacional de Turismo más importante sin duda de nuestro país que acaba de abrir sus puertas bueno pues los taxistas han pasado la noche ayer en esa puerta sur votaron en asamblea que iban a continuar aquí en este momento pues siguen ocupando con sus coches toda la avenida principal de acceso que son seis carriles a los que habría que sumar todas las plazas de aparcamiento varios cientos de metros de largo todos ellos repletos de taxis aún queda aquí alguna hubiera humeante hace unos minutos veía como un taxista al que ya casi no le quedaba voz convocaba a sus compañeros para realizar una sentada pacífica en el hall del del metro pero todo el mundo coincide en que aquí hoy la situación es bastante más tranquila que la de ayer probablemente de

Voz 1

00:55

a los taxistas piensa tener que están asumiendo una una importante pérdida económica con cada día que que no trabajan también es verdad que por lo que acabo de escuchar se están desplazando también a la asamblea que es donde en estos momentos está a punto de comenzar esa reunión entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid para buscar un punto de acuerdo ya te digo Toni que por lo que he podido escuchar en los corrillos de los taxistas ellos no tienen muchas esperanzas de que esas conversaciones fructifiquen lo achacan a las diferencias políticas entre esas dos instituciones