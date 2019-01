Las noticias de Galicia, 10:02 (24/01/2019)

Xosé Manuel Beiras ha reaparecido tras mucho tiempo de silencio y lo ha hecho para dejar claro que no ven pieza esquí de vivir su futuro al margen de marea como primer paso abre la puerta a presentarse a las europeas en coalición con Bildu lo que aunque no parece gustarle supone hacerlo también con Esquerra Republicana y con el bloque

Voz 2

00:21

acabo de decir que ha no nos estamos otra acordó a propuesta de Arnaldo Otegi bien que mes que es de todos está claro de todos estos son otra cosa veo que dependan otros Nasser eso son especulaciones capaces vos no estamos a pasar por lo tanto no pretenda describimos asumamos riesgos especulador coro