Las noticias de Galicia, 11:03 (24/01/2019)

Voz 0028

00:00

Europa abrió un procedimiento de infracción a España por la seguridad ferroviaria el Ejecutivo europeo no pone en duda que el sistema sea seguro pero sí considera que no se ajustan a los parámetros comunitarios los métodos de trabajo de los organismos públicos que inspeccionan los accidentes y homologan líneas y trenes el expediente ponen dudan los procedimientos llevados a cabo por la CIA of la comisión de investigación de accidentes ferroviarios aunque la iniciativa de Bruselas no habla de ningún accidente en concreto en el caso del siniestro del Alvia recordamos Europa se mostró muy crítica con las conclusiones el informe realizado por ese órgano que se refería al maquinista y el exceso de Segur de velocidad como causas exclusivas del descarrilamiento también la Plataforma de Víctimas ha acusado al hacia Up constantemente de falta de independencia más cosas a no va con Maduro en la formación ha trasladado hoy su solidaridad al pueblo de Venezuela ante la situación crítica por la que está pasando ante un intento de golpe de Estado del que responsabilizan al imperialismo de EEUU y que consideran una nueva injerencia intolerable que va contra la legalidad internacional en asuntos más domésticos la reaparición de Xosé Manuel Beiras ha dejado varias perlas como la propuesta de ilegalización de Vox