Escucha las noticias de las 12:00 (24/01/2019)

K a la Comisión Europea exige al régimen de Nicolás Maduro que respete los derechos la libertad y la seguridad de Juan Why do que ayer se autoproclamó preso siente interino del país a través de un comunicado muy medido en sus términos los veintiocho piden respeto a la democracia pero no se mojan sobre el posible reconocimiento al líder opositor línea con Bruselas les Pastor

Voz 0738

00:34

exactamente la Unión quiere elecciones inmediatas y libres el comunicado de la alta representante sintetiza de momento la posición oficial de los veintiocho Estados miembros aunque contrasta con la demanda urgente vía Twitter del presidente del Consejo Europeo que ayer pidió el apoyo a la asamblea ya ha caído el apoyo no es el reconocimiento hay que dejarlo claro como tú has dicho la Unión no apoya el reconocimiento de Why do lo que quiere es elecciones inmediatas que permitan clarificar la situación Sí Se Puede vi al diálogo que es la puesta que hasta el momento España ha impuesto en el criterio de los demás